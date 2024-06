Sous la Seine : le film de requins cartonne sur Netflix un peu partout dans le monde

Sous la Seine, le film de requins de Netflix réalisé par Xavier Gens, cartonne dans le monde entier, et ça ne fait que commencer !

Rien que pour son concept de requin lâché dans les eaux de Paris pendant les championnats du monde de triathlon, il était difficile de passer à côté de l’intrigant Sous la Seine. Et si on pouvait imaginer que le film fonctionnerait bien dans notre pays, notamment par rapport au contexte des Jeux Olympiques de 2024 dans notre capitale, il était compliqué de savoir ce qu’il donnerait à l’international.

Mais ça, c’est du passé. Désormais, on peut dire avec certitude que Netflix et Xavier Gens ont frappé un grand coup avec Sous la Seine. Le long-métrage porté par Bérénice Bejo et Nassim Lyes est en effet en train de cartonner un peu partout dans le monde, et les requins volent maintenant si haut qu’on se croirait (presque) dans Sharknado !

Sous la Seine, et bien au-delà

En l’espace de quelques jours (le film est sorti le mercredi 5 juin), Sous la Seine vient donc de cumuler quasiment 41 millions de vues sur Netflix pour un total de 70,9 heures de visionnages. Il est le film non-anglophone le plus vue de la semaine du 3 au 9 juin sur la plateforme, loin devant Godzilla Minus One (14,9 millions de vus) et Les Couleurs du Mal : Rouge (14,6 millions de vus). Le long-métrage de Xavier Gens est aussi apparu dans le top 10 des films les plus vus du moment sur Netflix dans 93 pays à travers le monde, devenant même numéro 1 dans 76 d’entre eux.

Si on le compare aux scores des films français les plus regardés sur Netflix, Sous la Seine fait également beaucoup mieux. AKA et Balle Perdue 2 avait ainsi totalisé environ 16,2 millions de vues et 15,8 millions de vues (respectivement) lors de leurs trois premiers jours, tandis que Le Salaire de la Peur avait cumulé 11 millions de vues lors de ses trois premiers jours. Etant sorti un mercredi, Sous la Seine a donc bénéficié de deux jours supplémentaires pour grossir ses chiffres mais ça n’enlève rien au fait que ses scores sont largement supérieurs.

Il a pris Paris, maintenant il vient prendre le reste du monde

Et même si on met les chiffres de Sous la Seine en parallèle avec ceux de grosses productions hollywoodiennes récentes, il est au-dessus. On peut par exemple penser à Rebel Moon 2 et ses 40,6 millions de vues en dix jours (ce que Sous la Seine a donc dépassé en seulement cinq jours) ou à Atlas avec Jennifer Lopez qui a totalisé 28,2 millions de vues après trois jours. Le film français pourrait largement battre Atlas à l’issue de sa deuxième semaine, le film de Brad Peyton ayant de son côté cumulé 59,8 millions de vues en dix jours.

Sous la Seine pourrait ainsi faire son entrée dans le top 10 des films non-anglophones les plus vues de tous les temps sur Netflix (le dixième, À l’Ouest, rien de nouveau, comptabilise 52,1 millions de vues), et au vu de son démarrage, il ne serait pas étonnant qu’il parvienne jusqu’au top 5. Si cela est bel et bien le cas, on peut facilement imaginer que Netflix commandera des suites très prochainement. Affaire à suivre…