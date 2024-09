Le Seigneur des anneaux : déjà plusieurs films prévus avec Gollum, apparemment, selon cet acteur

Le Seigneur des Anneaux va connaître un nouveau préquel et apparemment il y aurait deux films en chantier, selon cet acteur.

A Ecran large, on adore Le Seigneur des Anneaux (sauf deux personnes qui resteront anonymes). La trilogie mythique des années 2000 de Peter Jackson avait réussi le pari insensé d’adapter au cinéma la trilogie littéraire de J.R.R Tolkien. Cette entreprise gargantuesque a nécessité de tourner les trois films à la suite, mais aussi de révolutionner les effets spéciaux numériques pour donner vie à la Terre du Milieu, en partie reconstituée en Nouvelle-Zélande, et reproduire la bataille finale épique du Retour du roi.

Depuis, la saga s’est étendue avec une trilogie prequel (Le Hobbit) et une série (Les Anneaux du pouvoir). Dernièrement, un nouveau film prequel intitulé Le Seigneur des Anneaux: La Chasse de Gollum a été mis en chantier. Il sera réalisé par Andy Serkis, l’interprète de Gollum en personne. Ce nouveau projet situera l’action entre les évènements du Hobbit et ceux du Seigneur des Anneaux et aura pour tâche d’explorer une note du roman Le Seigneur des Anneaux dans laquelle Tolkien expliquait que Gandalf et Aragorn ont poursuivi Gollum pendant huit ans à travers toutes les régions de la Terre du Milieu jusqu’au Mordor où Gollum fut capturé par Sauron.

Et justement, un d’eux a récemment donné un indice supplémentaire sur le projet.



La chasse au précieux est ouverte

Un nouveau voyage inattendu

Ian McKellen, alias Gandalf Le Gris, a fait des révélations inattendues au micro de This Morning sur le projet à venir :

« Un scénario arrivera courant 2025, et je jugerai à ce moment si je veux y retourner [rires]. Je le ferais. J’adorerais retourner en Nouvelle-Zélande. Et aussi, je n’aime pas l’idée que quelqu’un d’autre joue Gandalf. On me dit que c’est deux films. Je ne devrais probablement pas dire ça [rires]. Mais je n’ai pas lu le scénario. Donc, je ne sais pas si c’est le cas.«

Gandalf le Sel et Poivre

Pour l’instant, il s’agit donc plus de rumeurs que d’une information officielle, mais connaissant la longueur de tous les films de la saga et la richesse des romans de Tolkien, il ne serait pas improbable que l’histoire ait effectivement été coupée en deux, ou en tout cas que la question se soit posée. Pour rappel, la sortie du film est prévue pour 2026. En attendant, la saison 2 des Anneaux du pouvoir est déjà disponible sur Amazon Prime Video.