Après Saltburn, la réalisatrice de Promising Young Woman va adapter ce chef-d’œuvre littéraire

Emerald Fennell (Saltburn, Promising Young Woman) a annoncé que son prochain film serait une adaptation d’un chef-d’œuvre littéraire.

Plus rien ne peut arrêter Emerald Fennell. Après le joli succès de Promising Young Woman, la scénariste de Killing Eve saison 2 a particulièrement fait parler d’elle avec le tordu Saltburn. La bombe Barry Keoghan, la photographie de Linus Sandgren et la musique d’Anthony Willis : aussi imparfaite qu’elle est, cette production distribuée en France par Amazon a tout de même été un petit phénomène.

Emerald Fennell chez Emily Brontë

Après Saltburn, une adaptation gothique

Ainsi, dans la foulée de ses précédents succès, Emerald Fennell a annoncé sur X travailler sur une adaptation des Hauts de Hurlevent. Il s’agit de l’unique, mais incontournable roman d’Emily Brontë, qui raconte l’histoire d’amour et de vengeance de la famille Earnshaw. L’autrice a publié pour la première fois ce texte en 1847, sous le pseudonyme d’Ellis Bell.

Selon des sources de Variety, Emerald Fennell devrait collaborer une nouvelle fois avec MRC (Media Rights Capital), qui a déjà travaillé sur Saltburn. Par ailleurs, si le dernier film de la cinéaste était déjà sous influence gothique, ces Hauts de Hurlevent serait l’occasion d’embrasser complètement cette esthétique. Sur la publication d’Emerald Fennell, on peut lire et traduire trois injonctives : « Reste toujours à mes côtés / Prends la forme qu’il te plaît / Rend-moi fou/folle. »

Le célèbre roman d’Emily Brontë a plusieurs fois été adapté sur grand écran, et parfois par des cinéastes de renom comme William Wyler en 1939 (Vacances romaines, Ben-Hur), Luis Buñuel en 1954 (Un chien andalou, Belle de jour) et Jacques Rivette en 1986 (Paris nous appartient, Le Pont du Nord). En 2011, c’est la cinéaste britannique Andrea Arnold qui s’y est frottée, signant ainsi un de ses plus beaux films.

Forcément, quelques acteurs réputés ont prêté leurs traits au personnage d’Heathcliff, le fameux protagoniste des Hauts de Hurlevent. Citons notamment Laurence Olivier, Timothy Dalton et Ralph Fiennes. En attendant d’en savoir plus sur cette adaptation d’Emily Brontë par Emerald Fennell, rappelons que l’acteur de Saltburn, Barry Keoghan, sera prochainement à l’affiche du nouveau film réalisé par Andrea Arnold, Bird, qui débarquera le 1er janvier 2025 dans nos salles de cinéma françaises.