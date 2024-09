Margot Robbie et Jacob Elordi seront un couple célèbre (et cruel) pour la réalisatrice de Promising Young Woman

Margot Robbie et Jacob Elordi, les deux coqueluches d’Hollywood, vont jouer dans le nouveau film d’Emerald Fennell, adapté d’Emily Brontë.

L’actrice Emerald Fennell est aujourd’hui connue pour ses talents de réalisatrice, puisqu’elle a fait parler d’elle avec son premier film, sorti en France en 2020 : Promising Young Woman, thriller féministe dans lequel Carey Mulligan s’échinait remettre des agresseurs sexuels à leur place. En 2023, la metteuse en scène britannique est revenue avec Saltburn, encore un thriller cette fois-ci inspiré de Shakespeare et centré sur le rapport de classe. Le film, sorti en France exclusivement sur Prime Video, a offert un rôle percutant à l’acteur irlandais Barry Kheogan, qui y incarne un jeune homme jaloux de la richesse de son ami, interprété par Jacob Elordi.

Acteur de la série à succès Euphoria et Elvis dans le Priscilla de Sofia Coppola, Jacob Elordi va repasser devant la caméra d’Emerald Fennell pour le prochain film de la réalisatrice. Film pour lequel elle retrouve aussi l’une de ses camarades de jeu, Margot Robbie, auprès de qui Fennell apparaissait dans Barbie, dans le rôle de Midge, la poupée enceinte. Les deux acteurs vont être réunis pour incarner l’un des plus célèbres couples de l’histoire de la littérature (pas Roméo et Juliette, mais presque).

A lire aussi Après Saltburn, la réalisatrice de Promising Young Woman va adapter ce chef-d’œuvre littéraire

Emerald Fennell lisant tranquillement Les Hauts de Hurlevent

Jacob Elordi et Margot Robbie, à la vie à l’amour

Les Hauts de Hurlevent, publié en 1847, est l’unique et grand roman tragique de l’écrivaine britannique Emily Brontë, histoire d’un amour fou et impossible entre Cathy et Heathcliff, deux tempéraments cruels qui détruisent tout sur leur passage. C’est bien ces deux mêmes icônes de la littérature qu’incarneront respectivement Robbie et Elordi. Les deux acteurs succèderont ainsi à beaucoup d’autres noms ayant prêté leurs traits à Cathy et Heathcliff dans les nombreuses adaptations préexistantes du roman, comme Laurence Olivier et Merle Oberon chez William Wyler, Ralph Fiennes et Juliette Binoche chez Peter Kosmisnky, ou plus récemment, James Howson et Kaya Scodelario chez Andrea Arnold.

L’histoire des Hauts de Hurlevent est d’un romantisme violent et torturé, aussi la réalisatrice de films aussi beaux et troublants que Promising Young Woman et Saltburn semble particulièrement indiquée pour en livrer une nouvelle vision. Certaines thématiques de ses précédents films et du roman d’Emily Brontë sont d’ailleurs semblables, comme la vengeance, la manipulation et le mépris de classe. Peu de doutes, également, sur le fait que Fennell saura faire de sa Cathy un personnage aussi fort que Cassie dans Promising Young Woman. Comme le rapporte le Hollywood Reporter, le film sera produit par LuckyChap, la boîte de production de Margot Robbie.

Bien sûr, qu’on a envie d’adopter Jacob Elordi

Une nouvelle adaptation des Hauts du Hurlevent avec un tel casting, devant et derrière la caméra, suscite la curiosité. En attendant, les deux acteurs principaux ont un planning chargé. On retrouvera Jacob Elordi dans Oh, Canada le 1er janvier 2025 au cinéma, qui était en compétition au dernier Festival de Cannes. Il est également attendu en 2025 sur Netflix, avec notamment le Frankenstein de Guillermo Del Toro. Il a aussi présenté On Swift Horses au dernier Festival de Toronto.

Margot Robbie, elle, sera dans A Big Bold Beautiful Journey de Kogonada, prévu pour mai 2025 aux Etats-Unis. Le talent d’Emerald Fennell sera à retrouver, quant à lui, dans Ballerina, nouveau film dérivé de la franchise John Wick qu’elle a scénarisé, avec Keanu Reeves et Ana de Armas et dont la sortie au cinéma est prévue pour le 4 juin 2025.