Après le bide The Fall Guy, des zombies pour Ryan Gosling qui s’installe chez Amazon

Ryan Gosling s’est lancé dans un nouveau projet avec ses nouveaux meilleurs amis d’Amazon : une comédie avec des zombies, dont il sera producteur (au minimum).

Il faudra bien plus que le flop de son dernier blockbuster The Fall Guy pour freiner la carrière de Ryan Gosling. L’acteur de 43 ans est toujours une des personnalités les plus en vue d’Hollywood, comme en témoigne le méga-succès de Barbie pas plus tard que l’année dernière – avec une nomination à l’Oscar du meilleur second rôle pour l’interprète de Ken.

D’autant que Ryan Gosling n’en est malheureusement pas à son premier bide, et qu’il y a plus triste que celui de The Fall Guy. Oui, on pense à l’échec de l’excellent The Nice Guys, par exemple.

Le futur de l’acteur et producteur Ryan Gosling passera largement par Amazon. Il a lancé sa propre boîte de production en 2024, et passé un accord avec Amazon MGM Studios pour développer des projets. Il sera prochainement à l’affiche du film de science-fiction Project Hail Mary, distribué par le studio. Et ça n’est pas fini puisqu’il faudra rajouter au programmer un film intrigant : une comédie de zombies.

L’heure d’aller buter du zombie

RYAN GOSLING ADOPTÉ PAR AMAZON

Amazon MGM Studios a mis la main sur le projet I Used to Eat Brains, Now I Eat Kale (Avant je mangeais des cerveaux, maintenant je mange du chou frisé), dont le titre donne la couleur. C’est au départ une nouvelle de 42 pages écrite par les frères Adam et Daniel Cooper, et qui n’a pas (encore) été publiée. Mais elle a suffisamment attiré l’attention pour qu’ils soient eux-mêmes chargés de l’adapter en scénario.

Le film sera produit par General Admission, la société de production lancée début 2024 par Ryan Gosling et Jessie Henderson. Normal que le film atterrisse chez Amazon : ils ont signé un contrat de trois ans avec le géant, pour qu’ils aient la priorité sur leurs projets.

Project Hail Mary, où Ryan Gosling jouera le rôle d’un homme qui se réveille à bord d’un vaisseau spatial censé sauver l’humanité, est également produit par General Admission. Mais a priori, il sera simplement producteur sur I Used to Eat Brains, Now I Eat Kale.

Quand il fallait pas le tuer en fait

RIRE AVEC LES ZOMBIES

Peu de détails sont disponibles sur I Used to Eat Brains, Now I Eat Kale, mais The Hollywood Reporter parle d’une histoire dans un « monde post-post apocalyptique », où d’anciens zombies tentent de se réintégrer à la société. On est donc plus proche de Zombieland ou Shaun of the Dead que de Dernier Train pour Busan.

L’idée de zombies qui doivent retrouver une place dans la société rappelle surtout Warm Bodies (un zombie tente de trouver l’amour avec une humaine), Fido (un monde où les zombies sont vendus en tant que domestiques), et la série britannique In the Flesh (les zombies « soignés » sont renvoyés dans leurs familles).

Un samedi normal avec Mathieu

Aucune date de sortie n’a été annoncée, et même son de cloche pour le réalisateur de cette comédie. A voir si Amazon fera confiance aux frères Cooper, qui ont réalisé plusieurs courts-métrages et se sont frayés un chemin à Hollywood en montant des bandes-annonces pour tous les plus gros studios (Warner Bros., Disney, Netflix, Apple).

Mystère également sur la diffusion du film. Sachant qu’Amazon MGM Studios exploitera Project Hail Mary au cinéma, en mars 2026 aux Etats-Unis, tout est possible.