« Je ne peux plus sortir » : David Lynch ne réalisera pas d’autres films à cause de sa maladie et c’est terrible

Le grand David Lynch vient de l’annoncer, la réalisation et lui, ça se conjugue au passé, et ça nous attristent tous, même si un léger espoir subsiste.

Cela fait plus de sept ans que Twin Peaks : The Return a vu le jour et si on parle de Lynch au cinéma, ça fait depuis Inland Empire, en 2006, que le nom du réalisateur n’a pas été placardé sur une grande affiche. Une disette longue, très longue même pour les fans du réalisateur de Sailor et Lula, qui ne risquent pas de voir leur faim être rassasiée.

En effet, c’est une bien triste nouvelle que vient d’annoncer là le grand David Lynch, qui a déclaré ne plus être capable de réaliser (de séries ou de longs-métrages en tout cas). À 78 ans, le cinéaste aurait-il donc livré sa dernière œuvre ? C’est une possibilité même si, selon lui, un léger espoir subsiste.

Rideaux pour Lynch ?

David Lynch et le cinéma, c’est (presque) fini

C’est lors d’un entretien revenant sur toute sa carrière avec le journal Sight and Sight que le cinéaste a parlé de son futur. Le metteur en scène se sait désormais réduit à une seule méthode pour réaliser, et ce serait à distance :

« J’ai contracté un emphysème [une maladie pulmonaire provoquant une dilatation des poumons] à force de fumer, et je suis donc confiné à la maison, que cela me plaise ou non. Je ne peux pas sortir… à cause du Covid, il serait très mauvais pour moi de tomber malade, même avec le froid. Je ne peux marcher que sur une courte distance avant de manquer d’oxygène. Je n’aimerais pas tellement cela [réaliser à distance], mais je le ferais à distance, s’il le faut. »

Nous après avoir bruler les locaux de Netflix (on rigole promis)

Plus tôt dans l’année, Lynch a pourtant révélé avoir tenté de vendre un projet à Netflix, Snootworld, un film pour enfant co-écrit avec Caroline Thompson et refusé par la plateforme de streaming. Cependant, il a précisé, au moment de raconter cette anecdote, qu’il ne savait pas encore s’il voulait le réaliser, préférant potentiellement déléguer la tâche à sa fille Jennifer Lynch. Selon certaines rumeurs datant de 2019 la plateforme au N rouge aurait aussi annulé un mystérieux projet du nom de Wisteria/Unrecorded Night.

Le metteur en scène américain réalise toujours quelques clips et courts-métrages, dont l’organisation est forcément moins lourde et conséquente que celle d’un long-métrage. On peut néanmoins espérer un retour à quelque chose de plus massif, si le cinéaste trouve la force et la détermination nécessaire pour passer les inconvénients que pose la distance.