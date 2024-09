Peaky Blinders : Le film agrandit encore son casting avec un très gros nom qui fait rêver

Le film Peaky Blinders continue de faire parler de lui. Son casting s’agrandit de jour en jour avec cette fois-ci un très gros nom du cinéma.

Avis aux fans de la série Peaky Blinders : le film sur Tommy Shelby et ses frangins de Birmingham va bientôt débuter son tournage. Alors qu’un acteur du film annonçait récemment que Peaky Blinders serait épique, il est temps que le long-métrage montre le bout de sa casquette, puisque la perspective d’une adaptation cinéma est évoquée par Steven Knight (scénariste de la série et du futur film) depuis 2016.

Annoncé officiellement en 2021 par Netflix, peu de temps avant que la sixième et dernière saison de la série avec Cillian Murphy ne soit diffusée, le film sera réalisé par Tom Harper, réalisateur de la seconde moitié de la saison 1 de la série et d’Agent Stone (oui, vous avez bien lu). Alors que Barry Keoghan et Rebecca Ferguson ont déjà rejoint le casting du film aux côtés de Murphy, un nouvel acteur de renom vient de rejoindre la distribution.

A lire aussi Peaky Blinders : le film agrandit son casting avec une des actrices phares de Dune

Cillian Murphy, un vrai rayon de soleil

Nouveau Peaky chez les Blinders

Selon Deadline, c’est l’acteur Tim Roth qui vient d’être casté dans rôle tenu secret. Acteur chez Stephen Frears, James Gray, Quentin Tarantino, Michael Haneke, Robert Altman, Wim Wenders et bien d’autres, Roth est un acteur britannique de prestige qui vient encore embellir une distribution déjà rutilante. Aucun indice n’ayant été révélé sur la nature de son rôle, impossible de savoir si Roth incarnera un adjuvant ou un antagoniste de Thomas Shelby.

Mais ayant su incarner aussi bien les personnages nobles et droits que les pires fourbes imaginables, les deux options font autant rêver l’une que l’autre. Mais patience : Netflix n’a pour l’instant annoncé aucune date de sortie sur sa plateforme, et le tournage ne commencera qu’en fin d’année.