Peaky Blinders : le film agrandit son casting avec une des actrices phares de Dune

Le film Peaky Blinders avance enfin, et une actrice importante de la saga Dune de Denis Villeneuve rejoint Cillian Murphy au sein du casting.

Le casting de 28 Years Later s’est agrandi en mai 2024, et on a évidemment hâte de retrouver Cillian Murphy dans la peau du survivant de l’apocalypse zombie Jim, d’autant plus devant la caméra du génial Danny Boyle. Mais ce n’est pas le seul grand rôle dans lequel on devrait revoir l’acteur irlandais, puisqu’on sait qu’il redeviendra aussi Tommy Shelby (sans doute son personnage le plus marquant) pour le prochain film Peaky Blinders réalisé par Tom Harper, qui s’est déjà occupé de la mise en scène de trois épisodes de la série.

Et même si le développement de ce long-métrage avance doucement et qu’il faudra encore attendre un bon moment avant de le voir arriver sur nos écrans, il est certain que de nombreux fans sont pressés de retrouver le chef du gang le plus célèbre de Birmingham. D’ailleurs, on a récemment appris qu’une des actrices phares de la franchise Dune avait rejoint le casting du film aux côtés de Cillian Murphy.

« We’re the Peaky f***king Blinders »

Une Bene Gesserit dans Peaky Blinders ?

Le casting du film Peaky Blinders s’agrandit, et pas avec n’importe qui ! Comme l’a rapporté Deadline, l’actrice suédoise Rebecca Ferguson (Dune, Mission Impossible) vient tout juste d’intégrer l’équipe du long-métrage. On ne sait toutefois pas quel rôle elle interprètera et donc s’il s’agira d’un personnage principal ou secondaire (même si, au vu de sa popularité, il est probable qu’il soit important).

Netflix ayant enfin donné le feu vert pour le film en juin dernier, il était assez logique que l’on commence à en savoir plus sur les personnalités qui y participeraient. À part Murphy et Ferguson, on ne sait pas qui jouera dans cette nouvelle production Peaky Blinders, mais il est évident que beaucoup d’autres grands noms les rejoindront rapidement (on espère le retour de Tom Hardy en Alfie Solomons).

Thomas Shelby, le vrai Lisan al-Gaib ?

Niveau scénario, c’est le créateur de Peaky Blinders lui-même, Steven Knight, qui a écrit le film qui, a priori, se déroulera pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tournage devant débuter un peu plus tard cette année, on ne connait bien sûr pas encore la date de sortie du long-métrage, qui devrait sans doute au moins attendre 2026.