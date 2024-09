« Ce sera épique » : le film Peaky Blinders ira beaucoup plus loin que la série selon cet acteur

Un des acteurs du film Peaky Blinders promet que cette conclusion sera encore meilleure que la série et surtout « épique ».

Alors que le tournage du film Peaky Blinders, prévu pour 2024, n’a toujours pas commencé, le casting n’a, lui, cessé de gagner en importance, et ce pour le plus grand plaisir des fans. Après le feu vert de Netflix en juin dernier, Peaky Blinders a agrandi son casting avec Rebecca Ferguson, fin juillet.Toujours supervisé par Steven Knight, le scénario nous embarquera jusqu’à la Seconde Guerre mondiale (à travers deux histoires distinctes a priori) et sera mis en scène par Tom Harper, qui a déjà réalisé trois épisodes de la série.

Bien sûr, avec cette conclusion, de nombreux noms pourraient faire le retour. Si l’on sait que Cillian Murphy reviendra bien en Tommy Shelby (évidemment), certains pensent que Stephen Graham, Amber Anderson, Paul Anderson, Sam Claflin, Sophie Rundle ou encore Tom Hardy pourraient se joindre à la partie (peu importe leur destin dans la série). Une chose est sûre, il y aura un petit nouveau : Barry Keoghan. Et justement, il a teasé de façon excitante le film Peaky Blinders.

Barry Keoghan pense déjà à ses prochains projets (Peaky Blinders)

Un film Peaky Blinders encore plus fort que la série ?

En pleine promotion de Bird de Andrea Arnold au Festival de Toronto, Barry Keoghan a donné des éléments sur le film Peaky Blinders à IndieWire :

« Bien sûr que j’ai lu le scénario ! […] Je n’aurais pas été annoncé au casting si je ne l’avais pas lu. Donc oui, je l’ai lu, et je l’ai adoré. J’en ai discuté avec Cillian [Murphy], et ça va être épique ! »

Cette déclaration rejoint l’enthousiasme du réalisateur du film Tom Harper, qui disait au printemps dernier que le film permettrait de « monter encore d’un cran ». Il avait également précisé que le budget sera plus important que pour la série, quand Steven Knight lui avait promis du grand spectacle aux fans, et que les téléspectateurs pourraient retrouver les personnages de la nouvelle génération, introduits dans la sixième saison en 2022.

Si la possibilité d’une saison 7 a été définitivement écartée, le film Peaky Blinders est toujours prévu pour 2025. Avec un tel casting et de tels moyens,on peut s’attendre à un final intense, d’autant plus avec les mots de Barry Keoghan. En revanche, aucune nouvelle ou presque depuis décembre 2023 sur les deux spin-offs de la série, qui ont été prévus par Netflix. Et donc aucune date de sortie.