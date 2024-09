« Ce n’est pas vrai » : le prochain James Bond ne sera pas réalisé par ce cinéaste (même si on doute)

L’un des cinéastes parmi lesdits favoris pour réaliser le prochain James Bond a démenti les rumeurs de son arrivée dans la franchise.

Mourir peut attendre a été le troisième plus gros succès de la saga James Bond avec 774,2 millions de dollars cumulés, mais il a surtout signé la fin de l’ère Daniel Craig. Depuis, tout le monde se demande qui va remplacer l’acteur. Les rumeurs allant bon train entre les noms de Tom Hardy, Henry Cavill, Idris Elba ou encore Aaron Taylor-Johnson, on s’était amusé à faire une liste des acteurs qui pourraient incarner James Bond. Mais pour les nouvelles aventures de l’agent 007, une autre question se pose toutefois : qui le réalisera ?

En effet, en dehors du visage de 007, les cinéphiles spéculent sur le successeur de Martin Campbell, Sam Mendes ou encore Cary Fukunaga. À ce niveau, les rumeurs aussi sont nombreuses entre Phoebe Waller-Bridge, Denis Villeneuve, Park Chan-wook ou encore Christopher Nolan (qui a en plus l’avantage d’être Britannique tout comme Bridge). Mais il y a quelques semaines, une liste de trois favoris pour réaliser le prochain film James Bond avait été dévoilée par certains médias. Et un des cinéastes de la liste a démenti les rumeurs.

On ne vit que 25 fois

No Time to Direct

Edward Berger est un des cinéastes les plus souvent cités comme pouvant réaliser le prochain James Bond. Le réalisateur a la cote depuis notamment le film À l’Ouest, rien de nouveau, avec Daniel Brühl, et sa ribambelle d’Oscars. Dernièrement, il aussi fait sensation avec Conclave, avec Ralph Fiennes et Isabella Rossellini, au TIFF 2024 (très bien accueilli pour l’instant). Interrogé par Deadline sur Conclave justement, Edward Berger s’est aussi attardé sur les bruits de couloir autour du prochain film James Bond :

« Ce n’est qu’une simple rumeur. Il n’y a absolument rien de vrai là-dedans. Je vous serais très reconnaissant d’éteindre cet incendie. […] Barbara Broccoli est une merveilleuse productrice. Elle saura quoi faire au bon moment, et c’est son héritage familial. C’est son travail de protéger cette œuvre et quel que soit le choix qu’elle fera, ce sera le bon choix pour l’héritage de la saga. »

Les diamants sont éternels, et James Bond aussi

Edward Berger n’aurait donc pas l’intention de prendre les rênes du prochain James Bond. Tout du moins, c’est ce qu’il nous dit, car si on a très envie de le croire, il se pourrait tout à fait que, contractuellement, il ne puisse pas révéler qu’il a été choisi par Barbara Broccoli (ou qu’il a échangé avec elle) et donc répondre aux questions des médias pour le moment.

D’ailleurs, Barbara Broccoli avait indiqué il y a plusieurs mois que la production d’un nouveau James Bond n’avait pas commencé, et apparemment, elle n’aurait rencontré aucun réalisateur en particulier ces derniers mois. Patience donc, mourir peut attendre, et le nouveau film de la saga aussi.