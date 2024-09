Nosferatu : une bande-annonce terrifiante pour le retour du maitre des vampires en plein Noël

Le film de vampire Nosferatu de Robert Eggers avec Willem Dafoe s’est dévoilé dans une nouvelle bande-annonce terrifiante.

Quel étrange casting que celui proposé par cette nouvelle itération de Nosferatu par Robert Eggers. Le réalisateur a ramené pour l’occasion Willem Dafoe, avec lequel il avait déjà travaillé sur The Lighthouse et The Northman, et c’est assez amusant puisqu’il avait interprété le Max Schreck alias le comte Orlok/Nosferatu dans L’Ombre du Vampire.

Ce remake de Nosferatu renouera avec l’horreur sans le détour du pseudo making-of ou de la parodie, avec Bill Skarsgard dans le rôle du Comte Orlok, Lily–Rose Depp en Ellen Hutter et Nicholas Hoult en Thomas Hutter (lui qui justifie aussi d’un petit parcours vampirique, ayant incarné R. M. Renfield dans Renfield de Chris McKay). Après un premier trailer angoissant au possible pour Nosferatu et des premières images complètement folles, le film de Robert Eggers vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce terrifiante.

Nosferatu tout sur son passage

La bande-annonce dévoilée par Universal plonge dans le mythe de Nosferatu, avec une esthétique qui rappelle évidemment Nosferatu le vampire réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau en 1922, mais aussi les plus belles heures de la Hammer. Le trailer montre des images qui posent une ambiance presque hors du temps, avec une Lily-Rose Depp dont le visage émacié pousse à se demander si elle fait encore partie de notre monde ou si elle a déjà franchi le pas de la porte d’un au-delà.

La bande-annonce joue avec des ombres menaçantes, et des personnages mis en pleine lumière qui semblent basculer dans la folie en un instant. Le Comte Orlok n’apparait que comme une forme lointaine, et on appréciera les multiples références faites au film de 1922, dont la scène de la calèche s’approchant du manoir d’Orlok, ainsi que l’ombre de la main du Comte se projetant sur un mur, sur un visage, puis sur la ville, montrant son emprise qui s’étend toujours plus loin.

Presqu’une peinture expressionniste

Comme le précise le synopsis officiel du film, « dans la nouvelle version, Nosferatu est un conte gothique obsessionnel entre une jeune femme hantée (Depp) dans l’Allemagne du XIXe siècle et l’ancien vampire de Transylvanie (Skarsgård) qui la traque, accompagné d’une horreur indicible ». Le retour de Nosferatu se fera dans les salles de cinéma françaises le 25 décembre 2024.