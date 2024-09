« Une vraie expérience de cinéma » : ce film a été un énorme choc pour Coralie Fargeat (The Substance)

Coralie Fargeat a traumatisé la Croisette en 2024 avec le choc The Substance et s’est amusée à raconter quel film l’avait choquée à Cannes également.

La présentation à Cannes de The Substance avec Demi Moore, Denis Quaid et Margaret Qualley a fait l’effet d’un raz de marée. Certains critiques le voyait repartir avec la Palme d’or quand d’autres le décrivaient comme l’un des films les plus fous jamais fait. Finalement, le Graal cannois a été attribué à Anora de Sean Baker (sortie le 30 octobre dans les salles françaises) et le film de Coralie Fargeat a reçu le prix du scénario (un peu à la surprise générale).

Pour rappel, ce film gore dresse le portrait d’une actrice sur le déclin, Elisabeth Sparkle (l’un des meilleurs rôles de Demi Moore depuis des années), qui découvre une « substance » lui permettant de redevenir jeune et belle à nouveau. Le synopsis tire à toute puissance sur les diktats de la beauté subis par les femmes et ne faisant que brimer leur confiance en soi. Alors que Coralie Fargeat avait décrit le tournage de The Substance comme « son Apocalypse Now », la réalisatrice est revenue sur un autre choc qu’elle a connu au début du siècle.

Lutter comme on peut contre les diktats de beauté

Encore une fan de ce film

Lors d’un entretien avec Letterboxd, la réalisatrice a discuté de ses 4 films préférés et elle s’est particulièrement arrêtée sur un film et pas des moindres : Mulholland Drive de David Lynch. L’occasion pour la réalisatrice française de parler de sa première expérience au festival de Cannes :

« Mulholland Drive est le premier film que j’ai vu la première fois que je suis allé à Cannes. Je voulais être réalisatrice, mais je commençais juste à penser à faire des courts-métrages. J’ai dit à ma meilleure amie : « Viens, allons-y ». Je travaillais […] sur des films à l’époque donc je pouvais avoir des accréditations. On n’avait rien prévu du tout, et bien sûr, on ne pouvait pas réserver un hôtel car ils étaient extrêmement chers. Donc on est allé camper à proximité, on se mettait en tenue de soirée là-bas et on faisait de l’auto-stop jusqu’au palais des Festivals. Le premier ticket que nous avons réussi à obtenir était pour Mulholland Drive dans le Grand Auditorium Louis Lumière. C’était la première fois que j’allais dans cette salle de cinéma et au festival. »

Un plan très lynchien

Une expérience heureuse du festival qui n’était rien par rapport au choc qu’elle a ressenti à la vue du long-métrage de David Lynch :

« Quand j’ai entendu la musique de Debussy (sic) [elle veut sûrement évoquer la musique de Camille Saint-Saëns qui introduit tous les films à Cannes, ndlr], la magie fut instantanée et j’ai pris le film en pleine figure. C’était, ce que j’appelle, une véritable expérience cinématographique. Tu sens que tu assistes à quelque chose de très spécial qui s’adresse à toi qui regarde le film, mais aussi à ton subconscient et à tout ce qui est en nous et que nous ne pouvons pas expliquer. Un film où rien ne fait sens, où tu ne peux pas tout expliquer, mais cela crée des émotions et des sensations si puissantes, et c’était un choc de découvrir ce film, qui est resté en moi depuis, dans un lieu aussi incroyable. Oui, c’était l’un de mes grands souvenirs de cinéma. »

Coralie Fargeat et sa meilleure amie

En effet, Mulholland Drive avait marqué les festivaliers et permis à David Lynch d’obtenir le prix de la mise en scène (ex-aequo avec The Barber des frères Coen) cette année-là. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le Los Angeles surréaliste de Lynch ait marqué l’esprit de Coralie Fargeat, le film étant devenu ultra-culte depuis cette fameuse projection cannoise justement (et souvent cité comme l’un des films les plus majeurs du 21e siècle). Reste qu’il est toujours passionnant de voir une artiste partager une si belle expérience de cinéma avec autant d’enthousiasme.

L’intérêt de Coralie Fargeat pour Mulholland Drive n’éclipse pas pour autant les autres choix qu’elle a formulés au cours de son interview avec Letterboxd. La réalisatrice a aussi cité parmi ses films préférés Star Wars : L’Empire Contre-Attaque, Le Dictateur de Charlie Chaplin et Brazil de Terry Gillian. Des choix éclectiques en somme. The Substance sera en salles le 6 novembre 2024.