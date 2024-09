Megalopolis : un énorme flop au box-office prévu pour le film de Coppola selon les experts

La ruine menace le Megalopolis de Francis Ford Coppola, alors que les bourdes et les bad-buzz s’enchaînent autour du film.

Francis Ford Coppola a dit n’avoir rien à perdre avec Megalopolis et pourtant, difficile de ne pas avoir peur pour son projet pharaonique. Après tout le réalisateur a investi des millions (et a même vendu ses vignobles) pour pouvoir donner vie à son rêve. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est bel et bien un objet de cinéma hors norme… et peut-être même un peu trop. Depuis Cannes, le film collectionne les commentaires circonspects et, depuis quelque temps, les polémiques honteuses.

Entre une bande-annonce de Megalopolis mensongère et des rumeurs de comportements déplacés de la part de Coppola lui-même, la promotion se fait désormais dans la souffrance. Et le long-métrage qui aurait pu être le phénomène de ce début d’automne semble doucement se transformer de plus en plus en un fiasco anticipé. Selon plusieurs cabinets d’Hollywood, le film pourrait ainsi bientôt devenir un énorme flop au box-office 2024.

Sur le toit du monde… mais pas au box-office

La chute de Megalopolis

Malgré un beau casting (mené par Adam Driver), Megalopolis semble se diriger vers un démarrage plus que difficile sur le sol nord-américain. Selon des cabinets de spécialiste (via The Hollywood Reporter), le film pourrait ne rapporter qu’environ 5 millions de dollars lors de son premier week-end au box-office domestique. Ce qui est ridiculement peu pour le lancement d’un tel projet, surtout quand celui-ci a coûté près de 120 millions de dollars, hors frais de marketing. Une jolie somme.

Un autre cabinet (un brin plus optimiste) prévoit des recettes avoisinant les 6 et 8 millions de dollars pour le premier week-end. Dans tous les cas, ce serait l’un des pires lancements en salle de la carrière du cinéaste. Et pourtant, celui-ci est loin de n’avoir connu que des succès commerciaux (Supernova, Tetro, Twixt,…). Les pertes engendrées pourraient donc être colossales. Et si Coppola s’en fiche peut-être (ou peut-être pas, à voir), son distributeur Lionsgate, lui, a de quoi se faire des cheveux blancs.

Comme souvent avec les ambitions démesurées, la ruine est voisine du triomphe. Ici, rien d’étonnant à ce que l’un des rêves esthétiques les plus étranges et anachroniques de Coppola soit annoncé comme un désastre. On pourrait même imaginer que dans un avenir proche ou lointain, ce possible naufrage puisse participer à la légende du film. Reste à voir si le nom du film survivra à la catastrophe, comme celui du Titanic… ou tombera dans l’oubli comme un colosse aux pieds d’argile.

Megalopolis sortira dans les cinémas nord-américains le 27 septembre, quelques jours après une avant-première prévue le 23 septembre au Festival du Film de New York. En France, nous aurons la chance de pouvoir nous faire un avis sur cet OVNI un peu en avance. Le long-métrage débarquera en effet chez nous le 25 septembre dans nos salles obscures.