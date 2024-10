« Chacun pour soi » : le tournage infernal et lunaire de Megalopolis raconté par Aubrey Plaza

Aubrey Plaza est revenue sur son expérience infernale lors du tournage de Megalopolis, le dernier film réalisé par Francis Ford Coppola.

Dire que Megalopolis est un film clivant, ce serait comme dire qu’un sandwich chocolat-moule-anchois ne plaira pas à tout le monde. Après une réception très tiède au Festival de Cannes 2024, et un ensemble de cafouillages (programmés ou pas, difficile à dire) autour d’une bande-annonce mensongère, le film dantesque de Francis Ford Coppola est enfin dans les salles. Un projet fou, dont les prémisses datent d’il y a 40 ans selon son réalisateur, et qui lui aurait coûté la somme de 120 millions de dollars, somme financée en grande partie par ses fonds propres.

Megalopolis est parti pour faire un flop au box-office et les accusations de comportements déplacés de Coppola n’ont pas aidé le film à arriver dans les meilleures conditions dans les salles. Cependant, on ne peut lui retirer son casting XXL, dont Aubrey Plaza. Connue pour le rôle d’April Ludgate de Parks and Recreation, mais aussi pour ses performances géniales dans The White Lotus et Legion, l’actrice a livré quelques secrets de tournage de Megalopolis. Et comme on s’y attendait, les conditions y étaient « particulières ».

A lire aussi Notre critique de Megalopolis

Megalopolis Inferno

Dans Megalopolis de Coppola, Aubrey Plaza incarne le personnage de Wow Platinum, une journaliste spécialisée dans la finance aux dents longues, follement éprise de César Catilina, l’architecte visionnaire interprété par Adam Driver. Rejetée par Catilina mais déterminée à devenir une pièce maitresse de l’échiquier politico-financier de New Rome, elle jette son dévolu sur Hamilton Crassus III (Jon Voight), le grand patron de la Banque Rothschild du coin.

Avant le tournage, Aubrey Plaza elle-même ne se voyait pas dans ce rôle. Au micro du New-York Times, elle a déclaré à propos de « la description physique d’elle [de Wow] », qu’elle ne pensait pas être « la personne à laquelle on penserait tout de suite ». Initialement, Coppola voulait en effet Cate Blanchett pour le rôle de Wow, notamment parce qu’elle est blonde platine. Un passage par la case décoloration plus tard, l’affaire était réglée pour Aubrey Plaza.

Ambiance Peplum

Quand est venu sur le tapis les allégations de comportements déplacés de la part de Francis Ford Coppola lors d’une séquence tournée dans une boite de nuit, Aubrey Plaza a préféré noyer le poisson. Elle a expliqué « Je n’étais pas sur le plateau ce jour-là, donc je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé », avant d’ajouter que le tournage n’était pas « pour les âmes sensibles ».

Coppola avait réuni autour de lui un casting de personnalités fortes, et les avait invitées à faire preuve de spontanéité. Elle a reconnu que les conditions de tournage avaient été rudes : « C’était de la folie de travailler sur ce film. Ma mentalité quotidienne était « chacun pour soi ; seuls les plus forts survivent ici ». » Aubrey Plaza a insisté sur l’imprévisibilité de Coppola, qui donnait des instructions à la limite du compréhensible, et pouvait prendre en compte des idées soufflées par une serveuse de bar.

« [Coppola a pu dire] « Dans la prochaine prise, tu seras une araignée ». […] Il y a eu des jours où je me rendais sur le plateau en pensant que nous allions commencer à tourner, et au lieu de cela, Francis disait : ”J’aimerais jouer à un jeu ». »

« Maintenant tu es Virginie Efira dans Benedetta »

Zoon Politikon

Pour autant, Aubrey Plaza s’est dite inspirée par la méthode de travail de Coppola même si elle sentait que si elle ne parvenait pas à s’imposer sur les plateaux de tournage, elle pourrait être éjectée du film. Une bien belle ambiance de tournage (non), qui l’a poussée à rester dans le personnage de Wow Platinum afin de pouvoir conserver sa place :

« Même dans la voiture, sur le chemin du plateau, je me transformais en Wow. Je me disais : « OK, je suis terrifiée en ce moment, je suis en train de faire une dépression nerveuse, mais ce n’est pas le cas de Wow. Elle peut tout gérer ». Et je m’allumais comme une ampoule : « C’est l’heure de Wow ». »

L’actrice a ajouté que le secret de la survie sur ce tournage était la capacité à improviser : « Si vous n’étiez pas [apte à improviser], vous vous feriez manger tout cru. Il faut être confiant et avoir un plan, car tout n’était pas écrit ».

Match d’impro

En plus de cette nécessité d’improviser, Jon Voight a incité Aubrey Plaza à écrire elle-même des scènes qu’elle pourrait proposer à Coppola. Si le conseil lui avait paru hallucinant au départ, elle a fini par se prêter à l’exercice. Elle a ainsi contribué à écrire cette séquence érotique folle où Shia LaBeouf l’appelle « Auntie Wow » (Tatie Wow), après qu’elle ait épousé Hamilton Crassus, l’oncle du personnage de LaBeouf.

A priori, Coppola n’avait pas d’idées précises concernant cette scène, Plaza et LaBeouf ont donc pris les choses en mains pour aboutir à une scène de sexe déjantée aux accents de comédie gênante.

Référence à Lunch Atop a Skyscraper ?

En fin de compte, malgré des conditions de travail peu conventionnelles, Plaza tire un bilan positif de son expérience avec Coppola : « Cela m’a pris beaucoup de temps, mais j’ai enfin trouvé ce que je cherchais, à savoir que Francis me dirige d’une manière qui m’inspire vraiment et qui n’est pas axée sur le résultat final ».

Véritable bourreau de travail, Aubrey Plaza sera partout sur les écrans d’ici à la fin de l’année 2024. Elle interprète le personnage de la sorcière Rio Vidal / Blackheart dans la mini-série du MCU Agatha All Along, dont la diffusion a débuté le 18 septembre 2024. Elle aura le rôle-titre dans Mon Futur Moi (My Old Ass en VO) dont la diffusion est attendue sur Amazon Prime Video, et elle sera à l’affiche de Honey Don’t! d’Ethan Coen en 2025.