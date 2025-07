« Un cauchemar » : Gerard Butler raconte le tournage éprouvant de Criminal Squad 2

Bien qu’habitué à des films d’action musclés, Gerard Butler a révélé que le tournage de Criminal Squad 2 a été particulièrement difficile pour lui.

Du Règne du feu à Kandahar, Gerard Butler s’est imposé comme pourvoyeur officiel de productions sous testostérone, avec biceps et abdos saillants obligatoires et cellules grises non indispensables. Depuis le succès mondial de 300, il enchaîne les productions de films d’action à caractère de série B assumée, souvent décérébrées mais néanmoins divertissantes et rentables.

La preuve en est la saga Has Fallen, dont le premier volet La Chute de la Maison Blanche a connu un beau succès avec plus de 170 millions de dollars de recettes mondiales. Suivront La Chute de Londres et La Chute du Président, qui, bien que critiqués pour leur côté kitsch, ont trouvé leur public et amené la franchise à passer le cap des 500 millions de dollars au box-office mondial.

Après ces succès, Butler s’en est allé signer une autre réussite bourrine avec Criminal Squad, un film apprécié autant pour son approche musclée que pour son ambiance de film de braquage. Le premier opus, sorti en 2018, a rapporté 80 millions de dollars dans le monde, un chiffre suffisant pour encourager la production d’une suite. Criminal Squad 2 est enfin en salles et Gerard Butler a expliqué que le tournage du film avait été une véritable épreuve.

Quand on vérifie son inventaire avant le boss final

Criminal Squad 2 : double dose de souffrance

Dans une interview qu’il a accordée à Entertainment Weekly, Gerard Butler est revenu longuement sur les conditions de tournages de Criminal Squad 2, qui ont été bien plus éprouvantes que celles du précédent opus.

L’acteur a en effet déclaré que les nombreuses scènes de combat et les cascades ont exigé une préparation physique très rude. Il a même confié qu’il s’agissait de l’un des tournages les plus difficiles qu’il ait connus dans toute sa carrière, d’autant plus qu’il n’était pas forcément dans les meilleures conditions physiques lors de la mise en boite du film :

« Je n’étais pas au mieux de ma forme, et c’était un film assez physique, et je n’ai pas eu l’occasion de me faire opérer du ligament croisé antérieur, alors j’ai fait ce film avec un ligament croisé antérieur fraîchement déchiré, et c’était assez dur. Mais oui… Je voulais mettre un ‘mais’ pour que ça ait l’air positif, mais ce n’était pas positif ; c’était un cauchemar et j’étais une petite salope pleurnicharde ! »

Ne manque qu’une petite larme au coin de l’oeil

Butler a expliqué qu’il avait dû subir une très importante intervention chirurgicale quelque temps avant que le tournage du film ne soit lancé. Les dates de tournage ayant été fixées avant même le début officiel du projet, et le film ne pouvant se faire sans sa tête d’affiche, l’acteur n’a pas eu d’autre choix que de se présenter sur les plateaux à peine un mois après sa sortie de l’hôpital :

« C’était une période bizarre pour moi au début de ce film parce que j’avais subi une opération assez intense, puis je me suis déchiré complètement le ligament croisé antérieur environ un mois plus tard et j’ai commencé ce film. »

« Moi aussi j’étais un aventurier autrefois, et puis j’ai pris une flèche dans le genou«

Jihad Butlérien

Le tournage de Criminal Squad 2 ne s’est pas déroulé sous les meilleurs auspices pour Butler. En plus de son problème de genou, l’acteur a dû affronter des journées longues et des scènes de combat de plus en plus complexes. Mais il garde surtout un souvenir ému (c’est ironique) du nombre d’escaliers présents dans le film :

« Il y avait tellement d’escaliers. Vraiment, il faut que tout le film se déroule sur une colline ? C’était donc intense, mais cela a définitivement rendu les scènes d’action… J’ai dû moins jouer la comédie. »

« Et si on ajoutait un peu de storytelling à la promotion ? »

C’est ce qui s’appelle donner de sa personne. Si on en croit les dires de Butler, quand on le voit souffrir à l’écran, c’est donc une véritable souffrance que l’on verra sur son visage. Malgré ces épreuves et l’épuisement physique qui a découlé de la réalisation de Criminal Squad 2, Gerard Butler s’est dit prêt à signer pour un troisième opus. Ce que O’Shea Jackson Jr., son partenaire à l’écran, a également confirmé.

« Tant que la demande [des fans] sera plus forte, nous fournirons l’offre. »

Criminal Squad 2 est sorti dans les salles de cinéma françaises le 8 janvier 2025.