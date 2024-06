Marvel : cette héroïne devrait logiquement disparaître, suite à l’annonce de son actrice

Cette actrice présente dans le MCU depuis 10 ans, jusqu’aux récents films Avengers, vient d’annoncer qu’elle faisait une pause dans sa carrière. Est-ce que ça signifie que son personnage va disparaître chez Marvel ?

Si Avengers 5 vient peut-être de se trouver un réalisateur avec Shawn Levy, le film est encore flou suite au licenciement de Jonathan Majors, qui devait incarner le grand méchant Kang – comme teasé dans Ant-Man 3 et la saison 2 de Loki. Ce renvoi a changé les plans du MCU, au point où on ne sait même pas qui sera au premier plan de ce Avengers autrefois titré The Kang Dynasty. Doctor Strange ? Thor ? Hulk ? Le nouveau Captain America ? La nouvelle Black Panther ? Shang-Chi ?

Et parmi les grandes questions : Captain Marvel et Ant-Man vont-ils être aussi importants que prévu après le bide de leurs derniers films solo, notamment The Marvels qui a été un fiasco ?

Pour le cas d’Ant-Man, une autre interrogation se rajoute, puisqu’une actrice a annoncé qu’elle allait faire une grosse pause avec Hollywood : c’est Evangeline Lilly, interprète de Hope van Dyne alias la Guêpe. Est-ce que ça veut dire que le personnage ne sera pas de retour après le désastre Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, ni dans un éventuel Ant-Man 4 ni dans Avengers 5 ?

Partie pour se faire toute petite

Ant-Man et la Guêpe : Quand t’es pas là

C’est sur Instagram que l’actrice découverte dans Lost a annoncé la nouvelle, en commentant une vidéo d’elle filmée sur le tournage de la série culte. Déjà à l’époque, elle y évoquait l’envie de ne pas être actrice toute sa vie, ce qu’elle confirme en expliquant son choix de mettre sa carrière en pause :

« S’éloigner de ce qui semble être un choix évident (la richesse et la célébrité) peut parfois sembler effrayant, mais entrer dans son dharma remplace la peur par l’épanouissement. Je retournerai peut-être à Hollywood un jour, mais pour l’instant, je suis là où je dois être. Une nouvelle saison est arrivée, et JE SUIS PRÊTE… et JE SUIS HEUREUSE.

Même si les fans de Lost (Déborah, au hasard) auront envie de penser au Projet Dharma, l’actrice l’utilise ici dans le sens bouddhiste, pour parler de son bien-être.

« I have to go back »

bye bye la guêpe ?

Avant Marvel, Evangeline Lilly avait donné vie à Kate Austen dans la série Lost : Les Disparus, et joué dans Démineurs et Real Steel. Elle a également incarné Tauriel dans Le Hobbit : La Désolation de Smaug et La Bataille des cinq armées de Peter Jackson.

Elle a tenu le rôle de Hope Van Dyne dans quatre films du MCU en tout : dans la trilogie Ant-Man donc, et dans Avengers : Endgame (pour un rôle plutôt mineur, pour être poli). Elle était également au générique de la série animée What If ?.

Personnage vital pour sauver la situation

La Guêpe sera t-elle éjectée du MCU ? Si l’actrice annonce une pause, elle ne ferme pas totalement la porte à Hollywood. Il ne serait donc pas impossible qu’elle passe une tête dans Avengers 5. Néanmoins, pas sûr que ce soit utile : Deadline a annoncé que le prochain film Avengers pourrait bien voir revenir 60 personnages du MCU.

Difficile de croire que l’absence de Hope serait notable, d’autant que Cassie Lang fait désormais équipe avec son papa Ant-Man. Et ce ne serait pas la première fois qu’un personnage (féminin) est simplement mis de côté dans le MCU.