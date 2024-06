Marvel, DC… Russell Crowe pousse un coup de gueule contre les acteurs qui critiquent les films de super-héros

Russell Crowe en a un peu marre des acteurs qui critiquent les films de super-héros après avoir joué dedans.

Alors que Russell Crowe a avoué être jaloux de ne pas être dans Gladiator 2, l’acteur néo-zélandais semble un tout petit peu sur les nerfs en ce moment. Lui qui s’épanouit dans à peu près tout ce qu’il fait ces derniers temps, notamment les films d’exorcisme où ils se baladent avec une croix dans la main, il parait légèrement agacé par l’ambiance qui règne autour des films de super-héros.

En effet, l’interprète de Maximus s’est retrouvé ces dernières années devant la caméra de Zack Snyder pour jouer le père biologique de Superman dans Man of Steel, dans le rôle de Zeus avec Thor : Love and Thunder de Taika Waititi et sera bientôt à l’affiche de Kraven the Hunter pour Sony. Et justement, Russell Crowe est revenu sur ces productions où il prend beaucoup de plaisir et s’est un petit peu énervé contre certaines critiques envers les films super-héroïques, surtout quand elles proviennent d’acteurs et actrices ayant joué à l’intérieur.

Jor-El Crowe

Russell Crowe « défend » les films de super-héros

Russell Crowe a donc évoqué la production des films de super-héros en interview avec GQ, et il a notamment répondu à la déclaration de Dakota Johnson sur Madame Web :

« Je ne veux pas faire de commentaires sur ce que quelqu’un d’autre aurait pu dire ou sur son expérience, mais… ça fait ressortir le côté taquin de mon humour [rires]. Donc tu me dis que t’as accepté de jouer dans un film Marvel, dans un putain d’univers pour personnages de dessins animés… et que tu n’as pas eu assez d’émotions ? Je ne sais pas trop comment je peux améliorer les choses pour toi. C’est une machine gigantesque, et ils font des films énormes. Et j’ai vécu ça du côté de DC avec Man of Steel, Zack Snyder, et je l’ai vécu du côté Marvel via Disney avec Thor : Love and Thunder. Et j’ai également découvert l’univers plus sombre de Marvel avec Kraven the Hunter. Ce sont des jobs. On te dit : voici votre rôle, jouez le rôle. Si tu t’attends à ce que ça change et que ça devienne une sorte d’évènement dans ta vie, je pense simplement que t’es là pour les mauvaises raisons. »

« Nom de Zeus ! »

Il a ensuite tenu à expliciter ses propos et à tenter de comprendre la réaction de Dakota Johnson. Russell Crowe a également donné ces propres impressions sur les productions Marvel :

« Ça peut être un défi de travailler dans un studio sur écran bleu, lorsque tu dois te convaincre de ce qu’il y a au-delà des pensées internes de ton personnage. Mais pour quoi que ce soit d’autre… Et n’en faites pas un commentaire direct sur elle [Johnson] parce que je ne la connais pas et je ne sais pas ce qu’elle a vécu, et il est normal de parfois vivre une expérience merdique sur un tournage. Mais est-ce que c’est le processus de Marvel ? Je ne suis pas sûr qu’on puisse dire ça. Je n’ai pas eu une mauvaise expérience. Je veux dire [sur Thor], ok, c’est un film Marvel, mais c’est le monde de Taika Waititi […]. Et puis, avec JC Chandor sur Kraven, j’apporte juste un peu de poids aux circonstances, pour que les jeunes acteurs aient quelqu’un sur lequel ils peuvent rebondir. »

Maximus après les évènements de Gladiator

Les retours de Russell Crowe tendent ainsi à un peu calmer la lassitude et la haine de certains envers les films de super-héros. Chacun se fera son avis sur ce qu’a dit l’acteur, mais de notre côté, on pourra le retrouver dans Kraven the Hunter, prévu pour le 18 décembre 2024.