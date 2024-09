Après Longlegs, Maika Monroe devient la baby-sitter vengeresse du remake d’un film d’horreur culte

Après Longlegs, Maika Monroe va revenir en baby-sitter infernale dans le remake d’un thriller culte des années 90.

Si elle a été révélée en 2014 avec le film d’horreur It Follows, c’est bien grâce au succès surprise du thriller satanique Longlegs que le nom de Maika Monroe est aujourd’hui sur toutes les lèvres. Devenue véritable égérie du cinéma de genre indépendant au cours des dernières années, l’actrice a fait de l’horreur sa grande spécialité.

Et ce n’est pas près de s’arrêter, puisque pour son premier projet annoncé depuis la sortie du film d’Oz Perkins, Monroe s’est tournée vers la 20th Century Studio et son futur remake d’un célèbre film des années 90, dans lequel elle pourrait bien incarner une baby-sitter (très) mal intentionnée.

Le nom de Marilyn mais les cols de chemise de Travolta

Maika Monroe, la baby-sitter du mal

La Main sur le Berceau est un film réalisé par Curtis Hanson et sorti en 1992. A son casting figurent, entre autres, Annabella Sciorra, Rebecca De Mornay, Ernie Hudson et Julianne Moore. Racontant l’histoire d’une femme qui cherche vengeance après sa fausse-couche et se fait engager comme nourrice chez la famille qu’elle tient responsable de son malheur pour mieux la détruire, le film a notamment marqué les esprits grâce à la prestation incarnée de Rebecca de Mornay en baby-sitter mi-ange mi-démon.

C’est vraisemblablement ce rôle qui serait confié à Maika Monroe dans le remake, selon les sources du Hollywood Reporter, et force est de constater qu’il lui irait comme un gant. Au long de sa filmographie, Monroe a prouvé combien elle excelle dans les performances de personnages froids qui souffrent en secret. Avant Longlegs, elle a été vue à l’affiche de Watcher et de God is a Bullet, des films moins notables mais dans lesquels elle perfectionne ce registre.

Rebecca de Mornay dans le film original

Ce remake de La Main sur le berceau sera mis en scène par Michelle Garza Cervera, réalisatrice mexicaine remarquée en 2022 pour son film d’horreur Huesera, qui racontait la grossesse torturée d’une jeune femme en proie à des démons intérieurs. Grande réussite sur tous les plans, que ce soit en termes de peur infligée au spectateur, de mise en scène, d’écriture de personnages et de direction d’acteur, le film qui traitait déjà des affres de la maternité donnait très envie de voir Cervera continuer sur cette voie et se faire un nom. Le remake de La Main sur le berceau arrive donc comme une occasion rêvée, et on ne peut qu’espérer des étincelles de la part d’un duo Monroe/Cervera.

Le film sera produit par Ted Field, producteur du film original, Michael Schaefer, impliqué dans la production d’Alien : Covenant et Le Meurtre de l’Orient-Express, et Mike Larocca, producteur de The Gray Man et Everything Everywhere All at Once, mais aussi de l’excellent film d’horreur indépendant Relic. Leur société Department M développera le film pour la 20th Century Studio. Une équipe de choc à tous les étages, donc, et un projet dont on espère avoir très rapidement des nouvelles.