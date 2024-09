Lars Von Trier prépare un nouveau film après son thriller de serial killer The House That Jack Built

Six ans après The House That Jack Built, Lars Von Trier a décidé de sortir de sa retraite pour un mystérieux projet de film.

Lars Von Trier est l’un des grands noms du cinéma d’auteur européen grâce à son style sombre et pessimiste, mélangeant le naturalisme avec des élans esthétiques tétanisant. Son dernier film, The House That Jack Built sur un tueur en série, avait fait scandale. Présenté en première à Cannes, le film avait grandement divisé la critique, le décrivant comme l’œuvre « la plus extrême et la plus controversée » de 2018, autrement dit un film à la hauteur de la réputation que le réalisateur s’est forgée au fil des années.

Après ce film, le cinéaste, fondateur de dogma 95, s’était fait très discret. Atteint de la maladie de Parkinson, Lars Von Trier avait décidé de prendre sa retraite. Mais récemment, Lars Von Trier a fait savoir qu’il travaillait sur un mystérieux nouveau projet de film.



After the house that Jack built

Selon, l’AFP, le nouveau long-métrage, écrit et réalisé par Lars Von Trier, s’intitule After. Malgré le flou total autour de ce nouveau projet, il a déjà reçu un budget de 1,3 million de couronnes (environ 174 000 dollars) provenant de subventions allouées par l’institut du film danois.

D’ailleurs, l’un de ses acteurs fétiches, Stellan Skarsgard (Dune), avait indiqué en juillet dernier au journal en ligne Taxidrivers que Lars von Trier travaillait sur son 15e long-métrage film « de chez lui ». Entre The House that Jack Built et le prochain After, le cinéaste avait surtout fait parler de lui pour sa série L’Hôpital et ses fantômes III en 2022, troisième saison d’une série qu’il a débuté en 1994.

Stellan Skarsgard dans Nymphomaniac

L’histoire se déroule dans un département de neurochirurgie (l’hôpital du royaume) de Copenhague, le principal hôpital de la ville et de tout le pays. On suit un petit nombre de patients et membres de l’équipe médicale qui découvrent un monde surnaturel. Cette série avait bien déstabilisé son public par son voyeurisme et ses situations fantastiques et effrayantes.

Pour l’heure, aucune information sur le tournage, le casting ou la date de sortie d’After n’a été rendue publique.