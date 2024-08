Kraven The Hunter sera « violemment sanglant » et c’est plutôt rassurant pour le film du Spiderverse

Kraven The Hunter sera Rated-R aux Etats-Unis et cela est plutôt bon signe pour la suite du Spiderverse de Sony par JC Chandor.

Après les crashs critiques des deux Venom, de Morbius et du désastreux navet Madame Web, Sony semble vraiment dans une impasse avec son Spiderverse. Au-delà des horreurs visuelles et narratives que les films nous ont balancées au visage, c’est surtout l’identité même de la saga qui semble manquer de sens. En s’attaquant à des anti-héros, on imaginait que le Spiderverse plongerait dans la violence inhérente à leurs personnalités dans les comics… sauf qu’au lieu de ça, Sony s’est contenté de films PG-13 bien trop softs pour leur faire honneur.

Pour tout fan de comics, ces adaptations se sont ainsi apparentées à des trahison et le trailer de Venom 3 n’est pas plus rassurant. Heureusement, l’espoir va peut-être arriver avec la nouvelle figure de l’univers. Début 2024, Sony avait en effet dévoilé la bande-annonce de Kraven The Hunter, et même elle n’avait rien de révolutionnaire, elle semblait promettre enfin une action et surtout une forme de brutalité aux abonnés absente jusqu’ici. Une impression qui se confirme puisque le film vient d’être classifié Rated-R aux États-Unis.

Quand tu dois passer après Deadpool et Venom 3…

Un choix cohérent avec l’identité du film

En effet, comme l’a relayé Bloody Disgusting, Kraven The Hunter sera donc bien R-Rated (interdit au moins de 17 ans non-accompagnés d’un adulte aux États-Unis) pour « une violence sanglante brutale et de la vulgarité ». Ce sera donc le premier film du Spiderverse (en attendant la classification de Venom 3) qui jouera dans la cour des grands et devrait enfin pousser les curseurs au niveau de la brutalité. Une nouvelle qui redonne un peu de confiance tant elle était indispensable pour le personnage de Kraven.

Dans les comics, le Chasseur est connu pour sa férocité, voire sa barbarie, et avec un Rated-R, on peut espérer que le Spiderverse nous montre pleinement sa bestialité à l’écran. Des bastons sanglantes, des attaques cruelles et des morts sauvages, voilà un programme qui donne un peu plus envie que les meurtres en hors-champ de Venom ou les visions banales de notre chère Madame Web. Et avec J.C. Chandor aux commandes (Triple Frontière, A Most Violent Year), on peut presque croire au miracle.

« Et là tu vois on va faire la nouvelle daube de Sony »

Malgré tout, il faut évidemment rester prudents vu le passif du Spiderverse. Il ne serait pas surprenant que le film s’interroge plus sur le Mal et sa transmission à travers le personnage du père de Kraven interprété par Russell Crowe qu’à la violence elle-même de Kraven. Il se pourrait même que la classification ne soit due qu’à une grosse scène de bastons et puis c’est tout. À charge donc de Sony d’effacer nos craintes en salles. Kraven The Hinter sortira au cinéma le 18 décembre en France.