Justice League : des images inédites de la version de George Miller montre ce super-héros moche mais génial

Des images inédites de l’un des super-héros devant apparaître dans le Justice League Mortal de George Miller sont apparues sur les réseaux sociaux. Et il avait l’air aussi moche que génial.

S’il y a bien un projet avorté dans le champ des adaptations de superhéros au cinéma qui continue à faire pleurer des larmes de sang aux soutiens de l’écurie DC Comics, c’est bien lui : le Justice League Mortal de George Miller. D’abord pensé comme un long-métrage d’animation, puis envisagé en stop-motion, avant de devenir un film live confié au génial réalisateur de Mad Max, le projet devait être un magnum opus pour DC et imposer son casting de superhéros face à une écurie Marvel de plus en plus présente au cinéma.

D’abord prévu pour une sortie en 2009, le film a été annulé en 2007. Pourtant, on le pensait illuminé par un alignement de planètes : des costumes s’appuyant sur le travail de l’artiste Alex Ross, un scénario inspiré par les grands arcs Justice League : la tour de Babel et Crisis on Infinite Earth… et un casting réunissant un tout jeune Armie Hammer en Batman, Santiago Cabrera en Aquaman, le rappeur/acteur Common en Green Lantern, Megan Gale en Wonder Woman, D.J. Cotrona en Superman, Adam Brody en Flash ou Hugh Keays-Byrne en Martian Manhunter.

Des photos inédites de l’un de ces acteurs, alors en pleine séance d’essayage de son futur costume, ont fuité sur internet. Le résultat avait l’air à la fois bizarre, dérangeant et absolument fabuleux.

La Justice League qu’on a eu

Justice League of Legends

Si certaines photos des acteurs en costumes avaient déjà circulé sur les réseaux sociaux, les images de J’onn J’onzz, alias Martian Manhunter, qui devait être incarné par feu Hugh Keays-Byrne (le Immortan Joe de Fury Road) semblaient reléguées à l’état de cold case disparu pour toujours. C’était sans compter sur l’intervention de DCfilmNews, qui a diffusé des images du travail d’Antony McMullen, spécialiste des effets spéciaux qui était en charge des maquillages pour le Justice League Mortal de Miller.

McMullen a fourni des photos inédites de Hugh Keays-Byrne en tant que Martian Manhunter, dans un costume fait d’assemblage de nombreuses prothèses et recouvert d’un maquillage verdâtre ignoble, du plus bel effet. Hugh Keays-Byrne porte également des lentilles rouges, et arbore le costume classique du Limier Martien, identique à celui de sa première apparition dans le Detective Comics N°225 de 1955.

First look at Hugh Keays-Byrne (Immortan Joe) as the Martian Manhunter for George Miller’s cancelled ‘JUSTICE LEAGUE MORTAL’!



(Via Antony McMullen | Insta) pic.twitter.com/zPFUVTOmqx — DC Film News (@DCFilmNews) August 20, 2024

Martian Manhunter avec une tête de Sontarien

Dans un commentaire désormais disparu des réseaux sociaux, Antony McMullen a expliqué qu’il s’agissait là d’une version quasi définitive du Limier Martien. Il a aussi précisé que ces photos étaient l’unique essai complet du costume du Martien qui avait pu être effectué avant l’annulation du film de George Miller.

« Je viens de redécouvrir ces images datant d’il y a un peu plus de 15 ans sur un vieux disque dur – le premier et seul test complet de maquillage et de costume en latex mousse de Martian Man Hunter sur le regretté Hugh Keays Byrne, dans le cadre du projet malheureusement non réalisé de George Miller, Justice League Mortal. Il devait y avoir quelques ajustements de couleurs et des réglages fins, mais c’est malheureusement le seul test que nous ayons pu faire avant que la production ne s’arrête et ne reprenne jamais. »

Les sourcils, c’est surfait

Rendez-vous manqué

Martian Manhunter, c’est l’archétype du second couteau mal connu du grand public et difficile à vendre. Télépathe, métamorphe, capable de devenir invisible et intangible, il est censé être le dernier Martien en vie, et se cache sur Terre sous l’identité du détective (ou policier selon les version) John Jones. La version de Miller montre un Martian Manhunter particulièrement massif, un phénomène dû aux prothèses portées par l’acteur, mais aussi pour faire écho aux premières apparitions du Martien dans la Justice League, où il avait des airs de Géant Vert mal dégrossi.

L’abandon de Justice League Mortal a donc condamné Martian Manhunter à rester au rang des caméos et easter eggs plus ou moins heureux. On a pu le croiser sous les traits d’Harry Lennix dans le Zack Snyder’s Justice League. Il était apparu également dans Smallville sous une forme humaine en tant que John Jones, et dans Supergirl. Des apparitions aussi dispensables qu’oubliables.

Le Martian Manhunter de Snyder. Lui est moche tout court.

Justice n’est rendu au Limier Martien que dans les aventures animées de la Justice League, où il tient très souvent un rôle de premier plan. Des rumeurs font état d’une probable apparition du Martian Manhunter dans le Superman de James Gunn, puisque historiquement, le Martien est l’un des fondateurs de la Justice League, il serait logique de l’y retrouver. La sortie du Superman de James Gunn est toujours prévue pour le 11 juillet 2025.