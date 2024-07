Une IA pète un câble et devient un pur cauchemar dans la bande-annonce horrifique de Afraid

Afraid de Chris Weitz se dévoile dans une bande-annonce où le quotidien d’une famille est bouleversé par une intelligence artificielle maléfique.

Depuis sa création en 2000, Blumhouse s’est spécialisé dans la production de plus ou moins bons films d’horreur à petit budget. Et entre Get Out, Split, ou encore les sagas Insidious, American Nightmare et Paranormal Activity, on peut dire que c’est une stratégie qui fonctionne pour le studio de Jason Blum. On a même récemment appris qu’un de ses derniers succès, M3GAN, allait agrandir son univers horrifique avec un thriller érotique (oui oui).

Et Blumhouse va continuer sa quête du « toujours plus d’horreur » et de concept délirant avec un film dont le thème se rapproche assez de M3GAN : AFRAID. Il s’agit du dernier film de Chris Weitz, sobrement intitulé AFRAID avec le AI en rouge pour mettre en valeur l’intelligence artificielle qui va terrifier une petite famille bien sous tous rapports (oui, c’est très recherché).

(Beau is) Afraid

Le concept de l’IA au cinéma, c’est un peu à double tranchant, et d’autant plus dans l’horreur. Le cas d’AFRAID est donc plutôt intéressant, puisqu’ici la menace n’est ni un monstre, un alien ou un serial killer de slasher, mais une entité informatique plus proche du fantôme/démon (un peu comme dans le dernier Mission : Impossible mais en plus maléfique). À l’image des machiavéliques esprits qu’on a pu voir dans de nombreux films d’épouvante, cette bande-annonce nous montre l’IA prendre le contrôle de la maison de ses propriétaires, pour ensuite devenir leur pire cauchemar.

La comparaison avec M3GAN de Gerard Johnstone est ainsi évidente, avec cette intelligence artificielle introduite volontairement par une famille au sein de leur foyer. Toutefois, l’ennemi dans M3GAN était personnifié via une poupée similaire à celle d’Annabelle, alors que ça ne semble pas être le cas dans AFRAID (tout du moi pas avant la scène du « tu veux voir à quoi je ressemble »).

2001 : L’Odyssée de l’espace, mais sans espace…ni Odyssée…et pas en 2001

Co-écrit et réalisé par Chris Weitz, notamment connu pour American Pie et Twilight 2 (non, ce n’est pas une blague), AFRAID sera mené par John Cho, Katherine Waterson (Les Animaux Fantastiques, Alien : Covenant) ou encore David Dastmalchian (The Suicide Squad, Dune).

Reste à savoir si ce nouveau film Blumhouse parviendra à nous surprendre et à jouer suffisamment intelligemment avec son idée d’IA maléfique pour qu’il soit vraiment réussi. D’ailleurs, une question nous turlupine : que se passe-t-il s’il y a une coupure d’électricité ? Pour le savoir, il faudra se plonger dans le noir dès le 28 août 2024 en France pour découvrir AFRAID.