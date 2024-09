Halle Berry pousse un coup de gueule contre Hollywood, qui ne change pas assez (vite)

Halle Berry est revenue sur sa carrière et plus particulièrement son Oscar, qu’elle désespère de voir un jour entre les mains d’une autre actrice noire.

En mars 2002, Halle Berry est entrée dans l’Histoire en devenant la première comédienne noire à décrocher l’Oscar de la meilleure actrice (pour son rôle dans A l’ombre de la haine). Elle était seulement la sixième actrice afro-américaine à être nommée dans cette catégorie après Angela Bassett, Whoopi Goldberg, Diahann Carroll, Cicely Tyson et Dorothy Dandridge.

Ce soir-là, c’est une femme particulièrement émue et reconnaissante qui est montée sur scène pour récupérer son Graal et prononcer un discours engagé empli d’espoir : « Cet Oscar est pour toutes les femmes de couleur qui ont maintenant une chance de réussir, car une porte s’est ouverte ce soir. Je suis si honorée que l’Académie m’ait choisie pour être cette porte-parole« .

Le problème, c’est que 22 ans après, aucune autre actrice noire n’a remporté la prestigieuse statuette dorée. D’où le récent coup de gueule d’Halle Berry qui regrette de n’avoir toujours pas passé le relai.

Dans un récent entretien avec Marie Claire consacrée à sa carrière, Halle Berry n’a pas caché sa déception quant au fait d’être la première, et toujours seule actrice noire à détenir ce prix :

« Je suis constamment fâchée qu’aucune femme noire ne soit passée après moi pour l’Oscar de la meilleure actrice, ça m’attriste continuellement, année après année. Et ce n’est pas comme si aucune ne l’avait mérité. […]«

En mars 2024, Da’Vine Joy Randolph a bien été récompensée, et même deux fois, mais pour des rôles secondaires et non principaux (ce qui ne lui enlève aucun mérite, bien évidemment). Toujours est-il qu’aucune actrice noire n’a été nommée dans cette catégorie depuis Viola Davis pour Le Blues de Ma Rainey et Andrea Day pour Billie Hollyday : Une affaire d’État, toutes deux en 2021.

Halle Berry dans A l’ombre de la haine

Ce n’est cependant pas la première fois qu’Halle Berry se désole du manque de diversité des actrices nommées aux Oscars. En 2020, elle avait déjà confié sa déception à Variety : « Le lendemain matin [après la cérémonie de 2002], je me suis dit que j’avais été choisi pour ouvrir la voie. Et, après, plus personne… Je me suis demandé si c’était vraiment un moment important, ou si c’était juste un moment important pour moi.«

Si les actrices afro-américaines peinent effectivement à revenir dans la course pour l’Oscar de la meilleure actrice, la cérémonie de 2023 avait tout de même fait un autre pas en avant en récompensant cette fois l’actrice malaisienne Michelle Yeoh pour son rôle pour Everything Everywhere All at Once.