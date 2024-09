Mother Land : les premiers avis sur le nouveau film d’horreur d’Alexandre Aja avec Halle Berry sont tombés

Les premiers avis sont très divisés sur Mother Land, le nouveau film d’épouvante d’Alexandre Aja avec Halle Berry.

Après Oxygène, diffusé directement sur Netflix en 2021, Alexandre Aja est enfin de retour sur le grand écran pour la première fois depuis Crawl, sorti en 2019. Un chapitre qui est d’ailleurs loin d’être clos, car le réalisateur français planche actuellement sur Crawl 2 : une suite au film de crocodiles qui arrive et se passera en plein New York. Mais en attendant, Aja de nouveaux frissons à proposer avec Mother Land.

Après Mélanie Laurent dans Oxygène, le metteur en scène s’est de nouveau tourné vers une actrice de renom pour porter son film, puisque c’est Halle Berry qui en tient le rôle principal. Halle Berry affrontait déjà l’horreur dans la bande-annonce de ce Mother Land, mais les premiers avis de la presse sont désormais tombés, et ils sont très contrastés.

« [L]es réflexions [du film] sur les thèmes du deuil, de la santé mentale, de la rébellion et de la rédemption sont intrinsèquement liées pour donner lieu à cette expérience éprouvante et claustrophobe, qui décuple les hallucinations horrifiques et son atmosphère emplie de terreur. »

Courtney Howard – Variety