Crawl 2 : une suite au film de crocodiles arrive et ça se passera en plein New York

Alexandre Aja revient filmer des crocos pour le survival Crawl 2, qui est en préparation.

Malgré son scénario très classique écrit par les frères Michael et Shawn Rasmussen, Crawl d’Alexandre Aja (La Colline a des yeux, Piranha 3D) a été une bonne petite surprise en 2019. Fort de sa réalisation efficace, Crawl était même un des films préférés de Tarantino cette année-là (oui oui). En salles, le long-métrage produit par Sam Raimi n’a pas déçu du côté de la Paramount, étant donné qu’il avait rapporté la coquette somme de 91,5 millions de dollars dans le monde, pour moins de 14 de budget.

Pour ceux l’ayant raté, Crawl raconte l’histoire d’Haley (Kaya Scodelario) et de son père Dave (Barry Pepper), tous deux retranchés dans le vide sanitaire sous leur maison lors d’une tornade et qui vont devoir faire face à des alligators enragés. Ils doivent alors mettre leurs différends de côté pour espérer survivre. Et si on commençait à s’impatienter, c’est officiel, le survival va bien avoir droit à une suite, et on changera totalement d’endroit pour l’occasion.

Oh non.. les crocos deals maintenant (on est plus en sécurité)

Dos Crawl (c’est le nom en espagnol (non))

C’est The Hollywood Reporter qui a annoncé la nouvelle : Crawl 2 est bien en développement du côté de la Paramount. Alexandre Aja sera de retour à la réalisation, Sam Raimi toujours à la production mais les scénaristes, eux, vont changer. Adieu les frères Rasmussen, bienvenue à Andrew Deutschman et Jason Pagan, duo notamment connue pour son travail sur Paranormal Activity 5 et Projet Almanac.

Pour être honnête, vu ce petit CV, le scénario ne devrait pas voler très haut. Cependant, les premiers éléments dévoilés sur ce Crawl 2 nous donnent très envie d’espérer un bon gros délire de série B comme on les aime. En effet, selon certaines sources de THR, l’univers va quitter la Floride et cette suite se déroulera désormais à New York et ses dangers plus urbains. On peut donc s’attendre à ce que les enjeux soient boostés à une plus grande échelle, et peut-être même à ce qu’on retrouve les crocos dans la rue.

« Appelle le syndic !!! »

Car oui, à ce stade, on ne sait même pas si Crawl 2 contiendra encore des crocodiles ou autres alligators prêts à tout dévorer sur leur passage comme dans le premier volet. Cela dit, les voir débarquer en plein New York serait-il vraiment étonnant ? Après tout, le film de requins Sous la Seine de Netflix a été un énorme succès à travers le monde, explosant les scores et dépassant toutes les espérances du N rouge.

Il ne serait donc pas surprenant que d’autres studios y aient vu l’opportunité rêvée de lancer des films du même type dans d’autres capitales ou ici, une ville majeure comme New York. Après les aliens de Sans un bruit : Jour 1, les crocodiles envahiront-ils le métro de la Grosse Pomme ou l’Hudson River dans Crawl 2 ? Mystère. En tout cas, le tournage devrait débuter à l’automne 2024. Aucune date de sortie n’est fixée pour Crawl 2 pour le moment.