Companion : les premiers avis sur le film d’horreur complètement déjanté sont tombés

Les premiers avis sur l’étrange comédie horrifique Companion avec Sophie Thatcher et Jack Quaid sont là et ils sont plutôt intrigants.

L’année 2025 est très prometteuse du côté de l’horreur entre les grosses machines (28 Years Later, Black Phone 2, Frankenstein, The Gorge), les énièmes retours de franchises cultes (Destination Finale 6, Saw XI, Souviens toi l’été dernier) et les petites créations originales intrigantes (The Woman in the Yard, Drop). Certes, Wolf Man a été une grosse déception, mais les premiers avis sur The Monkey d’Oz Perkins (Longlegs) promettent un sacré carnage.

Avant de se plonger dans cette nouvelle adaptation de Stephen King mi-février, il y aura la sortie de Companion, suivant un jeune couple en apparence parfait dont un week-end entre amis va virer au cauchemar lors de la révélation d’un lourd secret. Le film est réalisé par Drew Hancock et produit par Zach Cregger, réalisateur du phénomène horrifique Barbare en 2022. Reste désormais à savoir si ce sera à la hauteur des attentes. Pour se faire une impression, les premiers avis sur le film d’horreur sont tombés. Revue de presse. Attention, possibles spoilers !

A lire aussi Wolf Man : critique du film de loup-garou

La légende du bureau

« En réalisant son premier long-métrage, Hancock déploie un degré de maîtrise impressionnant dans un projet qui dépend entièrement de l’exécution. Si le timing et le ton n’avaient pas été au rendez-vous, le côté satirique en aurait pâti et l’ensemble du projet aurait pu sembler ridicule ou de très mauvais goût, [ce qui n’est jamais le cas ici]. » – Variety

« Outre son casting impeccable, ce qui est le plus impressionnant dans Companion, c’est l’équilibre général malgré les nombreux éléments différents. C’est une comédie vraiment drôle, un thriller plein de suspense et il y a des scènes sanglantes assez horribles. » – Collider

« Baigné d’une lueur rose pop, Companion fait entré en collision le pastiche de romance et le film d’horreur à travers une parabole vicieusement espiègle de la technologie et du contrôle, ce qui a un bel écho en cette période angoissante. » – Entertainment Weekly

Une larme qui cache un lourd secret

« Avec sa construction intelligente et son timing comique, c’est une sacrée farce avec un nombre croissant de morts et quelques plaisanteries intéressantes. » – Vulture

« Companion a beaucoup à offrir entre les visuels épurés de Hancock, son rythme fluide, son scénario tortueux et la performance étrange de Sophie Thatcher […]. Mais si le film offre un aperçu des relations entre humains et IA jusqu’à un point de non-retour, il n’explore pas pleinement certaines des implications de son postulat. » – IndieWire

« Pour être plus précis sur la tension de Companion : elle n’est pas stupide, ennuyeuse ou mal faite en soi, mais elle est déplaisante et terriblement suffisante pour un film qui n’est pas si riche en perspicacité ou en véritable surprise. » – The Film Stage

Il est temps de faire le point

« Ce réalisateur novice relève le défi avec brio, livrant un thriller d’horreur ingénieux et efficace qui vous tient en haleine tout en proposant de généreuses doses d’humour mordant. » – The Hollywood Reporter

« Les cinéphiles réclament souvent des films originaux et frais plutôt que des remakes et des suites sans fin. Et bien, voilà. Companion est exactement ce que vous recherchez. Ne le ratez pas.. » – SlashFilm

Les premiers retours critiques sont donc plutôt positifs pour le premier film d’horreur de Drew Hancock, simple scénariste de quelques épisodes de séries ici ou là (Blue Mountain State, Suburgatory). Avec une belle moyenne de 76/100 sur Metacritic, c’est légèrement en dessous de Barbare (78/100), mais donc plutôt très rassurant. Avec Sophie Thatcher (Heretic), Jack Quaid (The Boys), Lukas Gage (Smile 2) ou encore Rupert Friend (Homeland) au casting, Companion sortira en France ce 29 janvier 2025.