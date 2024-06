Godzilla x Kong bat un gros record au box-office pour les films du Monsterverse

Le dernier film du Monsterverse, Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire d’Adam Wingard, vient de passer un cap symbolique au box-office.

Ce début d’année a été marqué par les nombreuses comparaisons entre Godzilla Minus One et Godzilla x Kong, et a plus que prouver les différences sur le traitement du Kaiju entre les États-Unis et le Japon (même si, dans le fond ce Godzilla x Kong est très fidèle aux films japonais). En revanche, les œuvres de Takashi Yamazaki et d’Adam Wingard ont bel et bien un point commun : leur succès indéniable en salles.

En effet, alors que Minus One a impressionné au box-office, c’est autour de Le Nouvel Empire de battre un sacré record pour la franchise de Legendary, ce qui explique largement pourquoi une suite a été commandée (d’ailleurs Godzilla x Kong 3 a déjà trouvé son réalisateur). Tout ça pour dire que, même s’il n’est pas le mieux placé dans notre classement du Monsterverse, le film d’Adam Wingard vient de battre le record de l’univers connecté unissant les monstres les plus connus de la planète au box-office mondial.

Godzilla x Kong : c’est mon empire

Alors qu’il est le film le moins cher du Monsterverse, avec un budget estimé aux alentours de 135 millions de dollars (tout de même), le dernier film mettant en scène le big G a dépassé la barre des 570 millions de dollars dans le monde. Le film devient par la même occasion celui avec le plus gros box-office de l’univers connecté : Godzilla de Gareth Edwards avait engrangé 529 millions de dollars pour 160 de budget et Kong : Skull Island environ 568,6 millions pour 185 investis.

En théorie, même s’il est toujours difficile d’avoir le fin mot de l’histoire puisqu’on ne connait pas le budget marketing, il s’agit probablement du film le plus rentable de la saga (oui à ce point).

Les rois des Kong

Dans l’ensemble, Le Nouvel Empire est le deuxième plus gros succès de l’année 2024 dans le monde, derrière le mastodonte Dune 2 et ses 711,8 millions de dollars qui vont être compliqués à déloger. Les salles ne sont pas mortes, elles ont juste besoin de monstres gigantesques en forme de singe, de vers ou de lézard.

Le seul gros film à l’horizon qui semble capable de prendre dépasser Godzilla x Kong et Dune 2 en haut du box-office pourrait bien être le prochain Marvel. En effet, Deadpool et Wolverine bat déjà des records avant même sa sortie et devrait sûrement profiter de l’été pour cartonner en salles. Affaire à suivre…