Godzilla x Kong 3 : la suite a trouvé son réalisateur chez Netflix (et c’est pas rassurant)

La suite de Godzilla x Kong a trouvé son réalisateur, et il a déjà fait un film de science-fiction sorti sur Netflix.

Si le film japonais Godzilla Minus One a impressionné par sa rentabilité l’année dernière (budget de production de 15 millions de dollars, pour plus de 115 millions de recettes dans le monde), son concurrent américain, Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, a d’autant plus régné sur le box-office (budget de production de 135 millions, pour un cumul mondial de 567 millions). Sans prendre en compte l’inflation, le cinquième volet du Monsterverse de Legendary est devenu le plus beau succès de la saga.

Quand Warner te propose de réaliser un Godzilla x Kong

Godzilla x Kong : du renfort chez Netflix

De quoi donner l’envie d’une nouvelle suite, puisque la Warner a déjà engagé le réalisateur du prochain volet de la saga Godzilla x Kong, en la personne de Grant Sputore. En plus de quelques épisodes de la série Castaway, Grant Sputore n’a réalisé qu’un seul long-métrage, intitulé I Am Mother. Ce film de science-fiction, passé par Sundance puis racheté par Netflix, raconte l’histoire d’une humanité au bord de l’extinction qui doit être (ré)éduquée par un robot nommé « la mère ».

On trouve au casting de ce premier long-métrage, notamment, Hilary Swank, Clara Rugaard, et Rose Byrne. Si, lors de sa sortie en 2019, I Am Mother n’avait marqué la rédaction que par sa mollesse et sa timidité, il n’y a plus qu’à espérer que les possibilités du blockbuster à grande échelle fassent pousser des ailes de générosité et d’ampleur à ce bon Grant Sputore.

« Je suis ta mère »

Notons que le cinéaste a démarré sa carrière en tant que réalisateur de publicités. Son travail a d’ailleurs été salué à plusieurs reprises par certaines des récompenses les plus importantes dans le domaine (Cannes Lions, D&AD, Clios, Spikes, NY Festivals). Pour rappel, ce nouveau film Godzilla x Kong est en cours d’écriture. C’est Dave Callaham, le coscénariste du Godzilla de 2014, mais aussi de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et de Spider-Man: Across the Spider-Verse, qui est en charge de cet opus inédit.

Les deux premiers Godzilla x Kong étaient réalisés par Adam Wingard (You’re Next, Death Note). Le metteur en scène a finalement rendu les clés du camion, pour incompatibilité de calendrier, semblerait-il.