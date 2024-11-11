Après Gladiator 2, Ridley Scott et Paul Mescal devraient faire un film de SF, The Dog Stars

Alors que Gladiator 2 s’apprête à sortir au cinéma, Ridley Scott prépare déjà son prochain film, et on pourrait y retrouver Paul Mescal.

On n’arrête plus Ridley Scott. Depuis le début de la décennie, le bonhomme a réalisé ni plus ni moins que quatre longs-métrages, un court, deux épisodes de série, et ce sans parler de ses nombreuses productions. Non content de faire passer la carrière de Quentin Dupieux pour celle de Leos Carax, le réalisateur du premier Alien et de Blade Runner prépare déjà un nouveau film, alors que Gladiator 2 n’est pas encore sorti et qu’il travaille toujours sur son biopic sur les Bee Gees.

Quand tu te prépares à dominer Hollywood

Du péplum à la SF

En effet, d’après un article de Deadline, Ridley Scott préparerait un film de science-fiction post-apocalyptique intitulé The Dog Stars. Autre bonne nouvelle, le brave Paul Mescal serait en négociations pour collaborer une nouvelle fois avec le cinéaste, tout juste après Gladiator 2. L’acteur de Normal People et Aftersun échange avec la 20th Century pour tenir le rôle principal du film.

The Dog Stars serait l’adaptation du roman du même nom écrit par Peter Heller. L’intrigue se déroule dans un futur proche où une pandémie sans nom a décimé la société américaine. Un pilote, son chien et un ancien marine reçoivent le signal d’une transmission qui va les pousser à quitter leur territoire à la recherche d’une vie meilleure, malgré les envahisseurs.

Inquiétante transmission et grosse bébête : ça ne vous rappelle rien ?

Le texte de Peter Heller est adapté par Mark L. Smith, le scénariste de notamment The Revenant, Overlord et Twisters. Le biopic sur les Bee Gees devait être le prochain film réalisé par Ridley Scott après Gladiator 2. Cependant, des sources de Deadline affirment que l’emploi du temps très chargé de Paul Mescal aurait imposé ce choix pour permettre aux deux artistes de collaborer une nouvelle fois ensemble, dès le printemps prochain.

Toujours selon Deadline, le tournage du film sur les Bee Gees devrait se dérouler à l’automne 2025. En attendant d’en savoir plus, rappelons que Paul Mescal sera prochainement dans le nouveau film réalisé par Chloé Zhao, Hamnet. À noter que Gladiator 2 débarquera dans nos cinémas français ce mercredi 13 novembre.