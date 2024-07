F1 : une affiche pour le film de Formule 1 avec Brad Pitt avant la bande-annonce

Sobrement intitulé F1, le film de Formule 1 de Joseph Kosinski avec Brad Pitt s’est enfin dévoilé.

Fort de son gigantesque succès aérien en 2022 avec son très bon Top Gun : Maverick, Joseph Kosinski redescend sur Terre, mais ne compte pas faire descendre la vitesse avec son projet pour Apple, F1. Après Tom Cruise, c’est Brad Pitt qui sera la tête d’affiche du réalisateur et qui enfilera le casque pour rouler à toute vitesse.

Quelques années après l’injuste flop de l’opéra electro-fluo-dingo Tron L’Héritage, son tout premier film, le réalisateur a trouvé, notamment avec Oblivion, la formule du succès auprès du grand public et sa prochaine production devrait faire son petit effet en salles. F1 se fait attendre, et les roues commencent enfin à chauffer avec la première affiche du film.

Changement de moteur

F1 : Mieux que Cars ?

C’est sur X/Twitter qu’Apple a dévoilé la nouvelle affiche du film, accompagné d’une date pour la première bande-annonce du projet: le 7 juillet 2024, à 15h33 plus précisément, soit une demi-heure avant le lancement du Grand Prix de Grande-Bretagne, sur les chaines retransmettant l’évènement. Un habile clin d’œil à la Formule 1 puisque certaines séquences de course ont été tournées sur le circuit de Silverstone en marge de l’édition 2023 du GP.

Pour l’occasion un garage avait été mis en place pour représenter l’écurie fictive Apex et Mercedes avait modifié une F2 pour pour la relooker en F1. La voiture avait roulé entre deux séances d’essais libres officielles, et c’est surement dans celle-ci qu’on aperçoit Brad Pitt sur cette première affiche.

Pour rappel, le film est co-produit par Lewis Hamilton, et selon les informations de Deadline, il contera l’histoire d’un pilote sortant de la retraite (Brad Pitt) pour chaperonner un jeune pilote prometteur. Kerry Condon y incarnera une directrice technique de l’écurie au centre du long-métrage. Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia, Samson Kay et Damson Idris, font également partie du casting.

En plus de cette affiche, Apple a aussi dévoilé une date de sortie un peu plus précise que ce vague « Été 2025 » présent sur le poster : le 25 juin 2025, en salles en France. La route n’est donc plus si longue avant de voir Brad Pitt au volant.