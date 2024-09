Netflix : la bande-annonce du parfait cauchemar avec Don’t Move et son tueur détraqué

Don’t Move, le prochain film d’horreur made in Netflix, avec Sam Raimi à la production, se dévoile dans une bande-annonce angoissante.

Grâce à sa saga Evil Dead, sa trilogie monumentale Spiderman, Un plan simple, Darkman, Jusqu’en enfer et Doctor Strange 2 , Sam Raimi est considéré par tous les gens sains d’esprit comme un réalisateur culte. Mais c’est aussi un producteur chevronné, via la boîte de production Ghost House Pictures qu’il a fondée en 2002 avec son fidèle Robert Tapert, présent à ses côtés dès ses courts-métrages.



Outre les films de Sam Raimi et la saga Evil Dead, Ghost House Pictures est derrière les remakes de The Grudge et Poltergeist, 30 jours de nuit, Crawl ou encore Don’t Breathe. Le cinéaste est par ailleurs producteur d’autres films en solo, comme le navet 65 : La Terre d’avant (servi avec notre critique Jurassic Crasse) ou Boy Kills World.

Bon, Sam Raimi est certainement meilleur réalisateur que producteur, mais son petit palmarès reste notable. Et cela tombe bien puisqu’il est de retour à la production en partenariat avec Netflix pour le film d’horreur Don’t Move, qui se dévoile dans une bande-annonce légèrement anxiogène.

Don’t Move pas trop

Don’t Move tient sur une petite idée diabolique : poursuivie par un tueur qui lui a injecté un produit paralysant, une femme doit courir, se battre et se cacher avant d’être complètement immobilisée. Une idée qui rappelle la fin d’Apparences, réalisé par Robert Zemeckis, où le grand méchant essayait de piéger Michelle Pfeiffer avec une méthode similaire.

Écrit par T.J. Cimfel et David White, le scénario de Don’t Move est un de ces thrillers à concept, qui reposent sur une formule simple et forte, un peu comme Sans un bruit (une famille face à des aliens sensibles aux sons), Pas un bruit (une femme sourde et muette face à un tueur), Jessie (une femme attachée à un lit, seule, et qui cherche à se libérer), et Oxygène (une femme dans une unité cryogénique, qui va manquer d’oxygène).

Peu de personnages, le plus souvent une unité de lieu et d’action, si possible avec un compte à rebours, et vous avez un thriller high concept facile à vendre.

Sur la liste de nos attentes : #DontMove, bientôt sur #Netflix



L'histoire d'une femme attaquée par un tueur qui utilise un agent paralysant. Elle va devoir courir, se battre et se cacher avant que son corps ne s'arrête complètement



Écrit et réalisé par Adam Schindler et Brian… pic.twitter.com/8U1DdJ8JjZ — Ecran Large (@EcranLarge) September 19, 2024

C’est Kelsey Asbille (vue dans Wind River, Yellowstone et la saison 4 de Fargo) qui incarne la victime potentielle, face à Finn Wittrock dans le rôle du tueur (habitué aux ambiances horrifiques dans les saisons 4, 5 et 6 d’American Horror Story).

Le film réalisé par Adam Schindler et Brian Netto sera disponible sur Netflix le 25 octobre 2024.