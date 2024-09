« C’est un très bon film » : Hugh Grant ne comprend pas l’échec de Donjons et Dragons

Hugh Grant est revenu sur l‘échec de Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs, un plantage incompréhensible selon lui.

Les amoureux de jeu de rôle traditionnel dit papier-crayon ne se sont toujours pas remis du massacre de la licence D&D causé par le méga-nanar Donjons & Dragons sorti en 2000. Un catastrophe de cinéma réalisé par Courtney Salomon, qui conchiait tout l’héritage du jeu de rôle de Gary Gygax, avec un Jeremy Irons tellement en roue libre qu’on se demandait dans quel film il jouait vraiment. Le pire étant que cette sombre bouse ait donné deux suites, toutes les deux à l’origine de migraines plus douloureuses que le premier volet.

Il aura fallu attendre plus de vingt ans, jusqu’en 2023, pour avoir enfin une adaptation de D&D digne de ce nom. Mené par un casting engagé composé de Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page et Hugh Grant, et bien qu’il s’agissait d’un solide blockbuster empreint de bonhommie et de bonnes intentions, rien n’a pourtant pas empêché Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs, d’être l’un des gros flops de 2023. Hugh Grant est revenu sur l’échec du film, et a expliqué selon lui les possibles raisons de ce ratage.

A lire aussi Notre critique de Donjons et Dragons : L’Honneur des Voleurs

Un échec très injuste

Mauvais lancé de dé pour Donjons et Dragons

Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs a bénéficié d’un budget de 150 millions de dollars, pour ne rapporter au box-office mondial que 208 millions de dollars. Avec la mécanique complexe du calcul des recettes et des marges de bénéfices, le film a été un énorme échec au box-office. Au micro de Vanity Fair, dans une interview du 11 septembre 2024, Hugh Grant a évoqué cette déception.

Déception d’autant plus grande que son rôle de Forge Fitzwilliam, un seigneur voleur perfide et tordu de bout en bout, est l’une de ses plus grandes fiertés d’acteur. Au cours de l’entrevue, Hugh Grant a évoqué les raisons du fiasco au box-office de L’Honneur des Voleurs. Pour lui, c’est un défaut de travail en amont de la production qui a planté le film.

« C’est un très bon film. C’est le plus grand mystère pour moi : pourquoi personne n’a fait d’étude de marché avant ? Je pense que c’est ce qui a mal tourné : en gros, les gens se sont dit qu’ils ne voulaient pas voir un film sur ce jeu. Pourquoi n’a-t-on pas interrogé le public ? »

Hugh Grant avant de voir les scores au box-office

Hugh Grant pointe donc du doigt non pas le travail de Jonathan Goldstein et John Francis Daley en tant que réalisateurs et scénaristes, ni même les performances des acteurs, mais bel et bien le manque de sérieux du studio en amont de la production de Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs. La question étant : qui n’a pas fait d’étude de marché ? Il y a bien un public pour cette licence, mais les fans ont été ulcérés d’avoir été traités de la pire des manières par la trilogie précédente.

Quant au grand public, peut-être considérait-il le film de Goldstein et Daley comme un produit d’exploitation dans la même veine que celui de 2000, et était refroidi à l’idée d’aller subir un énième nanar. La communication autour du film ne l’avait pas aidé non plus avec ces trailers peu flatteurs qui vendaient une comédie d’heroic-fantasy aux airs de parodie du Seigneur des Anneaux. Et franchement, qui voudrait aller payer pour voir du sous-Peter Jackson puisqu’on a déjà Amazon Prime pour ça ? Trêve de plaisanterie, on retrouvera Hugh Grant en tueur sadique dans Heretic, le 4 décembre 2024.