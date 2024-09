Pas de débat : Donald Trump est bien un guignol monstrueux dans la bande-annonce de The Apprentice

The Apprentice, le biopic de Donald Trump réalisé par Ali Abbasi, s’est dévoilé dans une bande-annonce guignolesque.

Il faut avouer que l’on est rassuré à chaque fois que l’on a des nouvelles de The Apprentice. Un film avec un sujet délicat, un personnage publique outrancier, et un réalisateur avec une approche géniale du mythe du freak… En juin dernier, on se demandait encore pourquoi Hollywood ne voulait pas sortir The Apprentice, le biopic dédié au monstre médiatique et politique Donald Trump. Problème résolu puisque le film dédié à l’ascension du magnat Trump dans les années 70/80 sera bel et bien distribué dans les salles américaines à partir du mois d’octobre.

Le film réalisé par Ali Abbasi, et porté par Sebastian Stan (Le Soldat de l’Hiver) dans le rôle de Donald Trump et Jeremy Strong (Succession) dans celui de l’avocat parano et au cynisme légendaire Roy Cohn vient de s’offrir une première bande-annonce qui met en lumière les liens ambigus qui existaient entre les deux hommes.

The Apprentice sa toile

C’est au son d’une version particulièrement énervée du premier mouvement de la symphonie n°40 de Mozart que la bande-annonce débute. Le parfum des années 70 est omniprésent, avec des costumes et des décors qui transpirent la fin des années disco. Les séquences alternant prises de vues d’un New York immense, presque dantesque, et les plans resserrés sur les acteurs Sebastian Stan et Jeremy Strong s’enchainent à une vitesse folle, sans doute aussi rapidement que l’ascension fulgurante de Trump.

Le trailer s’attache essentiellement à la relation très étrange qui existe entre Donald Trump et Roy Cohn. Le premier cherchant une sorte de maitre à penser dans le second, et une porte d’entrée en politique. Et le second trouvant matière à créer un monstre en la personne du fils à papa « Donnie » Trump, qu’il va prendre son aile pour en faire un titan, dans tous les sens du terme.

« C’est pour la Valise RTL »

On notera d’ailleurs que la bande-annonce américaine est très différente de la version européenne. Au son de guitare saturée, on voit un Trump entrer dans un monde de sexe, drogue et rock’n’roll, comme dans un Trainspotting du monde politique. Une sorte de Trump-Spotting ? Cette bande-annonce semble plus dépeindre le parcours d’un homme qui se trouve pris dans des rouages qui le dépasse, aux antipodes du discours du trailer français.

Comme il l’avait expliqué à Variety, Ali Abbasi ne voulait pas se contenter de raconter l’histoire du Président Trump. Via le parcours et l’ascension de Trump, c’est un tournant historique dans la temporalité de l’Amérique qu’il raconte : le virage vers l’ultra-libéralisme, et l’abandon des valeurs morales et sociales sur l’unique autel du profit et du tout puissant capitalisme, avec ses invraisemblables guerres d’entreprises qui sont autant de guerres d’égos.

« Attends, tu parles de moi là ? »

« On voulait faire une version punk rock d’un film historique, ce qui signifiait que nous devions conserver une certaine énergie, un certain esprit, sans être trop anxieux sur les détails et sur ce qui est bien et ce qui ne l’est pas […] L’Amérique est un pays… mais c’est aussi un empire. J’étais plus préoccupé par la partie empire. »

The Apprentice sortira dans les salles de cinéma américaines le 11 octobre prochain, et dans les salles françaises dès le 9 octobre 2024.