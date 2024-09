Django Unchained : cette scène d’action n’était pas prévue selon Samuel L. Jackson (et c’est fou)

Samuel L. Jackson a dévoilé que l’une des séquences majeures de Django Unchained a été totalement improvisée par Quentin Tarantino.

Depuis Pulp Fiction, Samuel L. Jackson est devenu l’un des acteurs fétiches de Quentin Tarantino. Les deux se sont en effet retrouvés pour Jackie Brown, dans Kill Bill : Volume 2 (où l’acteur faisait une petite apparition dans l’ombre dans une sorte de caméo) et également dans Inglourious Basterds, où Samuel L. Jackson avait un rôle encore plus mineur puisqu’il était uniquement le narrateur.

Alors qu’il n’était pas dans Once Upon a Time… in Hollywood, il était toutefois au premier plan en jouant un des chasseurs de primes dans Les Huit Salopards et avait eu un rôle de choix, trois ans auparavant, dans Django Unchained où il incarnait le majordome et traître Stephen. Cette première dans le western pour Quentin Tarantino avait cartonné au box-office (425 millions de dollars récoltés pour 100 millions de budget) et lui avait valu l’Oscar du meilleur scénario original. Et justement, le scénario a apparemment été modifié en plein tournage selon Samuel L. Jackson.

Django Unchained : Tarantino dans le feu de l’action

En effet, à l’occasion de la diffusion de Fight Night : The Million Dollar Heist, une série Peacock dans laquelle Samuel L. Jackson joue le patron de la mafia Frank Moten, l’acteur a participé à une longue interview avec GQ. Interrogé sur toute sa carrière, il s’est notamment attardé sur son rôle dans Django Unchained et a dévoilé une petite anecdote sur une des scènes d’actions ajoutées un peu au dernier moment :

« Il y a du bazar sur Django Unchained comme sur la scène de la salle à manger. Quand elle est terminée, nous sommes en bas des escaliers et ils essaient de signer un contrat. Puis [le personnage de] Christoph [Waltz] tire sur celui de Leo [DiCaprio] et ensuite se fait lui même tirer dessus. Tout d’un coup, sorti de nulle part, Quentin est en mode : « Il nous faut une autre fusillade », parce que cette fusillade n’était pas prévue quand Leo meurt dans mes bras ou quoi que ce soit, quelqu’un attrapait Django. Quentin a finalement décidé qu’il y aurait une fusillade. Donc nous étions libres les deux semaines suivantes pendant qu’ils démolissaient cette putain de maison. Cette putain de fusillade n’est pas dans le scénario. Parfois, ce genre de truc se décide sur le moment, sur un claquement de doigts. »

Une sacrée révélation de la part du comédien tant cela paraît improbable et difficile d’imaginer le film sans cette séquence de fusillade jubilatoire qui amorçait l’explosion finale (comme un climax avant l’heure) et la conclusion logique de la quête de Django avec un panache revigorant.

Une petite anecdote croustillante qui prouve que Tarantino est aussi excellent dans l’improvisation (et bien au-delà de ses scénarios). D’ici à ce que le cinéaste dévoile son prochain film (The Movie Critic étant annulé), Samuel L. Jackson, lui, sera sur Netflix dès le 22 novembre dans La Leçon de Piano (rien à voir avec le film de Jane Campion) aux côtés notamment de John David Washington.