Disney : Vice-Versa 2 entre dans l’histoire en battant un dernier record (et c’est pas fini)

Après avoir détrôné Les Indestructibles 4 et La Reine des Neiges 2, le film Vice-Versa 2 de Pixar a finalement réussi à dépasser un autre poids lourd estampillé Disney.

Vice-Versa 2 a entamé sa 12e semaine d’exploitation à domicile et a même réussi à se maintenir dans le Top 10 du box-office américain. Malgré la sortie concurrente de Moi, Moche et Méchant 4 (qui s’approche du milliard au box-office mondial), le dernier Pixar continue d’empocher plusieurs plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars par jour rien qu’aux États-Unis et au Canada.

Sans trop de surprise, après être devenu le plus gros succès de l’année (même si Deadpool 3 est sur ses talons) et le plus gros carton de l’histoire de Pixar, le long-métrage réalisé par Kelsey Mann s’est donc dernièrement imposé comme le film d’animation le plus performant de tous les temps au box-office mondial en doublant le dernier poids lourd immatriculé Disney qui lui barrait la route.

Vice Versa 2 qui vient squatter le Top 10 américain

C’EST LUI SIMBA, C’EST PLUS LE ROI

Budget (hors promo) : 200 millions de dollars

Box-office domestique : 651 millions de dollars

Box-office mondial : 1,66 milliard de dollars

Pour rappel, Vice-Versa 2 a commencé son exploitation le 12 juin 2024 sur plusieurs marchés étrangers avant d’être lancé le 14 juin aux États-Unis. Deux jours après, alors qu’il n’était pas encore sorti en France et en Chine, le Pixar avait déjà encaissé près de 300 millions de dollars dans le monde. Il ne lui a fallu que deux semaines pour rattraper Dune 2 (et devenir au passage le plus gros succès de l’année), et une vingtaine de jours seulement pour franchir le cap du milliard de dollars au box-office mondial.



Ah, les fameuses retombées

Une aubaine, sinon un miracle pour Disney et Pixar qui n’avaient pas eu de box-office à six chiffres depuis 2019 et l’enchaînement gagnant de Toy Story 4, La Reine des Neiges 2 et Le Roi Lion. Si Vice-Versa 2 a réussi à piquer la couronne de La Reine des Neiges 2 et donc à battre tous les Classiques de Disney en plus des autres Pixar, il lui restait encore à dominer Le Roi Lion (1,66 milliard) pour devenir officiellement le roi de Disney (hors Marvel et Star Wars). Mais aussi le champion toutes catégories du cinéma d’animation, étant donné que le doute était permis.

Le Roi Lion est techniquement un film d’animation en 3D, mais qui vise un rendu photoréaliste et s’inscrit dans le sillage des mille remakes en prises de vues réelles des Classiques Disney. Mais qu’importe l’étiquette qu’on lui colle, puisque Vice-Versa 2 a fini par dépasser ses recettes mondiales. À domicile, la suite de Vice-Versa avait rattrapé les 543 millions récoltés par la nouvelle version du Roi Lion en un peu moins d’un mois.

Quand l’inflation s’en mêle

VICE-VERSA 2 PAS DE SPIDER-MAN

À l’heure où ce papier est écrit, Vice-Versa 2 est donc le neuvième plus gros succès de tous les temps au box-office. Ce n’est certainement plus qu’une question de jours avant qu’il dépasse le premier Jurassic World (1,67 millard) et gagne la 8e place du classement. En revanche, même si sa progression semble inarrêtable, le Pixar devrait rester derrière Spider-Man : No Way Home qui frôle les 2 milliards de dollars (dont plus de 800 millions à domicile).

Vice-Versa 2 est donc le film d’animation de tous les records, sauf en France où il cumule 8,2 millions d’entrées. Même s’il a dépassé Ratatouille, la première place du podium Pixar est toujours occupé par Le Monde de Nemo (9,3 millions d’entrées), tandis que Le Roi Lion a terminé sa course tricolore avec 10 millions d’entrées. Mais l’exploitation n’est pas tout à fait terminée et pourrait toujours rattraper Le Monde de Nemo et laisser au Roi Lion son trône… enfin, jusqu’à ce que Les Indestructibles 3 arrive.