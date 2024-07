Deadpool 3 : vous avez sûrement raté ces trois caméos improbables (et c’est normal)

Deadpool 3 vient d’arriver sur les grands écrans, avec sa volée de caméos. Et en voici trois que vous avez peut-être loupés. ATTENTION SPOILERS !

Dans la plus pure tradition des films Deadpool, ce Deadpool & Wolverine de Shawn Levy comporte son lot de clins d’œil, de cassages de quatrième mur, de références à d’autres licences Marvel et Fox, et évidemment des caméos à n’en plus finir. Certains d’entre eux étaient connus avant la sortie du film, comme l’apparition de Dafne Keen qui expliquait s’être inspirée de Spider-Man : No Way Home pour reprendre son rôle de X-23, mais d’autres sont restés secrets jusqu’au bout.

En autres, Deadpool (Ryan Reynolds) et Wolvie (Hugh Jackman) croisent la route de trois personnages iconiques de l’univers Deadpool (et plus particulièrement de la saga Deadpool Corps) : Lady Deadpool, Cowboy Pool et Headpool (ou Têtepool en VF). Des surprises façon matriochka, puisque les surprises se cachent aussi sous les masques. Avec, une fois de plus, une approche méta tout sauf subtile.

A lire aussi Deadpool & Wolverine : critique qui finito Marvel

Lady Deadpool

Lady Deadpool apparaît dans le dernier acte du film, alors qu’une brochette de variants de Deadpool débarquent. Le mystère entourant l’identité de Lady-D (surnom officiel) n’aura été levé qu’avec l’apparition du générique de fin de Deadpool 3. C’est Blake Lively (Gossip Girl), épouse de Ryan Reynolds qui endosse le masque rouge et noir. Petite blague familiale : Kid Pool n’est autre que Inez Reynolds, la fille de Lively et Reynolds.

Dans les comics, Lady Deadpool, de son vrai nom Wanda Wilson, est issue de la Terre-3010, une version de la Terre où les USA sont en pleine guerre civile. Elle a fait partie des Deadpool Corps, unité rassemblant des Deadpool de différentes réalités. Ancienne mercenaire et garde du corps, elle aussi victime d’expériences du gouvernement, Lady-D possède les mêmes pouvoirs de régénérations que Deadpool, et a la réputation d’être plus efficace que lui en combat.

Elle, on ne la confond pas avec Spidey

Cowboy Pool

Lui aussi n’apparaît qu’en coup de vent, puisqu’il ne dispose que d’une seule ligne de dialogue dans Deadpool & Wolverine. Il s’agit de Cowboy Pool, alias le Deadpool Kid, dont l’accent texan avait laissé une impression de « déjà entendu » lors du visionnage de Deadpool 3. Une fois encore, il a fallu attendre le générique de fin pour découvrir que Matthew McConaughey a endossé le masque et les flingues de ce Deadpool.

Dans les comics, il provient de la Terre-1108, où le Far West perdure de nos jours (mais avec des avancées technologiques contemporaines), il s’agit d’un bandit recherché pour vols, incendies, piratages informatiques et lâcher de chèvres pygmées dans un orphelinat. Cowboy Pool est un bad guy, traqué par le Shériff Nick Fury, et le chasseur de primes James « Logan » Howlett. Opposé au Deadpool de notre univers, il fait partie des Evil Deadpools.

Le bon, la brute, le Deadpool

Headpool / Têtepool

Il est l’une des curiosités inattendues de ce Deadpool & Wolverine, la tête flottante Headpool. Lui aussi ne dispose que d’une seule ligne de dialogue dans le film, mais est interprété par un acteur de haute volée : Nathan Fillion. Nathan Fillion fait donc sa seconde apparition dans l’univers Deadpool puisqu’il avait été le sujet d’un easter egg dans Deadpool 2.

Le Deadpool Corps

La tête flottante équipée d’une casquette à hélice provient de la Terre-2149, alias l’univers de Marvel Zombies, cette saga ultra gore qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie en 2005 (et se poursuit encore aujourd’hui). Dans cet univers, un virus s’est répandu sur Terre, transformant êtres humains et superhéros en zombies ayant fait de chairs et de cervelles humaines. Voir Hulk zombifié manger de la chair humaine a quelque chose de dérangeant, on vous l’assure.