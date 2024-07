Deadpool 3 : cette actrice s’est inspirée de Spider-Man : No Way Home pour le film

Dafne Keen, qui reprendra le rôle de X-23 dans Logan pour Deadpool & Wolverine, a avoué qu’elle s’était en partie inspirée de Spider-Man : No Way Home.

La sortie de Deadpool & Wolverine approche à grands pas, et Marvel a mis les bouchées doubles pour être certain qu’elle ne passe pas inaperçue. Entre ses nombreuses bandes-annonces et son énorme tournée promotionnelle, la hype pour le film de Shawn Levy a peut-être atteint un niveau digne de l’âge d’or du MCU, d’autant qu’on sait que Deadpool 3 devrait exploser le box-office.

Marvel a même balancé une ultime bande-annonce pour Deadpool 3 avec un caméo de taille, puisqu’on peut y voir Laura Kinney, alias X-23 interprétée par Dafne Keen dans Logan. Le fait de dévoiler ce personnage à quelques jours de la sortie fait évidemment partie de la stratégie marketing du studio, et l’actrice a d’ailleurs avoué s’être inspirée de Spider-Man : No Way Home pour pouvoir garder le secret pendant tous ces mois.

C’est l’ascenseur qui nous ramène la maison ?

Deadpool 3 : Save Your Home

Dafne Keen est donc revenue sur sa participation à Deadpool & Wolverine avec Entertainment Weekly. Elle a notamment expliqué qu’après avoir joué dans la série Star Wars : The Acolyte, elle a dû logiquement passer par beaucoup d’interviews et mentir sur ses prochains films. C’est là qu’elle a révélé s’être inspirée d’Andrew Garfield, qui n’avait laissé aucun indice concernant son apparition dans Spider-Man : No Way Home :

« J’ai adoré devoir garder le secret. J’ai dû faire beaucoup d’interviews pour ce rôle que je venais de terminer [The Acolyte]. On m’a posé des questions à chaque interview, et j’ai juste pu mentir, ce qui était vraiment drôle […]. Toute l’inspiration vient d’Andrew Garfield. C’est un maître en la matière. »

She’s back !

Dans la suite de l’entretien, Dafne Keen décrit sa réaction au moment de recevoir cette proposition pour Deadpool 3. Elle explique également avoir été nerveuse à l’idée de ne potentiellement pas pouvoir rejouer à la perfection le personnage :

« J’ai immédiatement crié. J’ai laissé tomber mon téléphone dans le bain. J’ai dû le mettre dans du riz, c’était un vrai casse-tête […]. Je me disais que j’avais oublié comment l’interpréter, qu’elle n’était plus en moi […]. On a commencé directement avec une scène assez intense. J’étais paniquée. Mais dès qu’ils ont dit : « C’est parti ! », j’ai vraiment eu l’impression d’être de retour dans Logan. C’était comme si ces huit ans ne s’étaient pas écoulés. »

Quand tu fais tomber ton téléphone dans le bain

On ne sait pas encore exactement si le rôle de Laura tiendra plus du personnage secondaire ou du simple caméo, mais ce qui est sûr, c’est que les fans de Logan seront heureux de la revoir dans Deadpool 3. Pour rappel, le film sortira chez nous le 24 juillet 2024.