Deadpool 3 : Marvel balance une ultime bande-annonce avec un caméo de taille

À quelques jours de la sortie de Deadpool & Wolverine en salles, Marvel a révélé une ultime bande-annonce, avec un caméo surprise.

On sait déjà que Deadpool & Wolverine est taillé pour avoir un succès monstre au box-office, les fans (et pas qu’eux seulement) attendant la réunion de Deadpool (Ryan Reynolds) et du Wolverine (Hugh Jackman) en bleu et jaune depuis des lustres. Et malgré ce carton prévisible, pour lequel Marvel Studios pourrait se mettre en pilotage automatique, les surprises et caméos continuent à apparaître au fil des bandes-annonces diffusées par la Maison des Idées.

La dernière bande-annonce en date livrée par Marvel laisse apparaître un personnage bien connu des connaisseurs de la mythologie des X-Men, et plus particulièrement de celle de Wolverine/Logan. Attention spoilers dans la bande-annonce, et ci-après.

Deadpool 3 : Chromosome X

L’information commençait à circuler sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, et c’est maintenant confirmé : le personnage de X-23 sera de la partie dans ce Deadpool & Wolverine. Interprétée par Dafne Keen, qui avait déjà endossé le rôle de Laura Kinney/X-23 dans le monumental Logan, quand elle n’avait que 12 ans, la mutante est intimement liée à Wolverine.

Souvent appelée « la fille de Wolverine » (à tort et à raison tout à la fois, c’est compliqué), X-23 est apparue pour la première fois dans la série animée X-Men Evolution en 2003, avant de prendre son envol dans la série ce comic books NYX en 2004. Elle a été créée scientifiquement en laboratoire à partir de l’ADN de Wolverine (ADN obtenu lors des expérimentations de l’Arme X), et a été entraînée dans des camps militaires secrets afin de devenir une arme biologique.

Elle a les yeux révolvers

En décembre 2020, interrogée par Comicbook sur son éventuel retour dans la peau de Laura Kinney/X-23, l’actrice Dafne Keen n’avait pas caché son enthousiasme concernant cette éventualité :

« J’essaie de ne pas me faire trop d’illusions au cas où ça ne n’arriverait pas, mais j’espère que ce sera le cas. J’ai adoré jouer Laura. Elle tient une place très spéciale dans mon cœur et c’est un personnage incroyable. Et tout le développement de Deadpool 3 m’a vraiment rendue heureuse, car lors du rachat de la Fox par Disney, je pensais qu’ils n’allaient plus produire de films classés R. Donc le fait de donner le feu vert pour le nouveau film est un bon signe pour d’autres longs-métrages classés R.«

Il est plus que probable qu’elle savait déjà à cette époque qu’elle serait de retour en tant qu’X-23 pour un caméo dans Deadpool 3… Le film Deadpool & Wolverine sortira dans les salles de cinéma françaises le 24 juillet 2024.