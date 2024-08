Deadpool 3 : Robert Downey Jr. aurait pu être dans le film et le reste des Avengers aussi

Les fans de Marvel ont sûrement évité un AVC devant Deadpool & Wolverine, puisque Robert Downey Jr. a failli y faire un caméo.

Quand il n’y en a plus, il y en a encore. De nouvelles informations sur les différents caméos de Deadpool 3 tombent tous les jours depuis la sortie du film. Après avoir appris que le Ghost Rider de Nicolas Cage a failli revenir et qu’un des invités de Deadpool & Wolverine voudrait avoir son propre film en solo dans le MCU, on va finir par apprendre que le fils caché de Gandhi et Elisabeth II a été coupé au montage.

En attendant cette révélation-là, c’est une autre qu’on a eue. En effet, le Marvel Jesus a bien failli être rejoint à l’écran par nul autre que la figure phare du MCU, monsieur Doctor Doom Iron Man lui-même : Robert Downey Jr. Et ici, on ne parle pas de simples discussions, étant donné que l’acteur a même lu certains dialogues aux côtés de Ryan Reynolds, mais cela a malheureusement été abandonné en cours de route.

Deadpool &.. Tony Stark ???

Dans une interview pour IndieWire, Paul Wernick et Rhett Reese, les scénaristes de Deadpool 3, ont donc révélé que la première version de la scène entre le mercenaire et Happy devait également contenir Tony Stark/Robert Downey Jr :

Paul Wernick : « Nous voulions qu’il [RDJ] fasse un caméo. Nous avions écrit cette scène d’intro avec Happy et Downey. » Rhett Reese : « Ryan Reynolds a lu la scène avec eux deux, dans l’espoir de pouvoir avoir Downey. Mais il voulait aussi Favreau, parce qu’ils forment un super duo, et ils étaient tous ensemble dans la scène. » Wernick : « En coulisses, nous ne savions rien de l’existence du Docteur Fatalis […].Et Ryan lui a fait une pression sévère. Nous avons écrit des scènes, et Downey les a lues, mais ce que nous ne savions pas en coulisses, c’était cette histoire avec Docteur Doom. »

Iron Pool

Ils ont même déclaré que la toute première version de la scène comprenait toute l’équipe des Avengers :

« Wernick : Nous en avons parlé à personne, mais il y avait une version de cette scène très tôt, qui n’était pas écrite, mais qui avait été conçue, avec tous les Avengers dans la pièce. Wade est rejeté de l’équipe, puis il dénigre tous les Avengers d’une manière que seul Deadpool peut le faire. »

Bon, ça aurait évidemment été très cool d’avoir Robert Downey Jr. dans le film, mais il est vrai que sa présence aurait pu diminuer l’impact de l’annonce de son retour en Docteur Doom pour Avengers 5. Et de toute façon, il y avait déjà bien assez de caméos dans Deadpool & Wolverine… même si quand même, Iron Man et Deadpool ensemble, on aurait voulu voir ça.