Deadpool 3 : oui, Ghost Rider de Nicolas Cage a failli revenir selon Ryan Reynold

Deadpool & Wolverine inclut déjà une belle plâtrée de caméo et on aurait pu en avoir un de plus avec le Ghost Rider de Nicolas Cage, selon Ryan Renolds.

Deadpool 3 ne se cache jamais vraiment, et va même jusqu’à le dire : il est taillé pour les caméos et le fan service. Le mercenaire avec une bouche (ca sonne mieux en anglais) l’annonce carrément à la caméra dès le premier acte du film. Durant tout le long de son aventure à travers le multiverse, le personnage campé Ryan Reynolds cite même de nombreux personnages qui n’apparaissent pas dans le long-métrage, comme pour titiller les spectateurs.

Bien sûr, il est forcément difficile de réunir tous les acteurs ayant joué dans des adaptations de comics estampillés Marvel. Le film de Shawn Levy fait plutôt la part belle aux personnages issus des films de la Fox, mais on aurait bien aimé en voir un de la branche Sony : Johnny Blaze, alias Ghost Rider, de Nicolas Cage. Et justement, ça a failli être le cas selon Ryan Reynolds.

Attention, il va piquer vos nanas

Ghost Rider : On the road again

Pour rappel, les films Ghost Rider content l’histoire de Johnny Blaze, un cascadeur qui signe un pacte avec Méphisto et devient le bras armé du diable lorsque la nuit tombe. C’est pendant un entretien entre Collider et Ryan Reynolds que le sujet d’une apparition de Nicolas Cage dans Deadpool & Wolverine a été ramené sur la table, et apparemment, l’option a au moins été considérée.

« Oui. [Le sujet] est arrivé dans la conversation, absolument. Donc oui… mais de facto non. »

L’acteur ne donne pas grand-chose à se mettre sous la dent. Si les conversations sont allées un peu loin, on peut imaginer que Nicolas Cage, qui cherche déjà à s’éloigner des mégas productions hollywoodiennes depuis quelques années, n’a pas dû être très enjoué par l’idée après le désastre que fut son caméo dans The Flash en 2023.

Quitte à choisir entre les deux caméos…

Dans le film DC, il apparaissait, muet, se battant contre une araignée géante, et ayant l’air d’avoir été entièrement recréé en 3D, alors qu’il avait pourtant tourné des séquences sur un plateau avec le réalisateur Andrés Muschietti. Il ne serait alors pas étonnant que l’acteur ait été refroidi par cette expérience, et qu’il ait préféré que sa moto et sa tête en crâne de feu restent au débarras. Pour voir les autres apparitions surprises dans Deadpool 3, le film est toujours dans les salles.