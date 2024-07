Deadpool 3 : la méchante aurait pu être différente, mais Marvel a refusé selon l’actrice

Emma Corrin, l’interprète de l’antagoniste de Deadpool & Wolverine, a récemment expliqué que son personnage aurait pu être différent sans le refus de Marvel.

Même si on n’arrête pas d’entendre parler de Deadpool 3 en prévision de sa sortie, beaucoup d’éléments du film de Shawn Levy reste encore nébuleux, notamment pour ce qui est des super-vilains contre lesquels le duo Ryan Reynolds/Hugh Jackman va devoir se battre. On a néanmoins appris que Wolverine allait affronter un ennemi culte dans Deadpool 3, ce qui nous aiguille déjà un peu plus.

Et alors qu’on sait que Deadpool 3 devrait exploser le box-office pour Marvel (mais pas autant que prévu), Emma Corrin, l’interprète de la méchante principale Cassandra Nova, a récemment discuté de son rôle en interview. La Britannique a notamment révélé que le personnage aurait été différent si Marvel n’avait pas refusé certaines propositions.

Elle est différente, plus rapide, plus forte, meilleure

Du changement avec Deadpool 3 ?

Emma Corrin a donc évoqué son personnage avec GQ britannique, et elle a révélé que Marvel l’avait un peu freiné, elle qui voulait tout donner pour son rôle de grande méchante :

« C’est drôle parce que j’ai demandé si je pouvais avoir un entraîneur personnel et ils ont dit non. Ils ont dit que je n’avais pas besoin de suivre d’entraînement physique. J’étais tellement prête à subir une énorme transformation, mais ils m’ont dit : « Ce n’est absolument pas ce que tu dois faire. S’il te plaît, arrête.« J’ai essayé. »

Arrête de marcher, Marvel veut pas que tu te pètes une jambe

L’actrice britannique a ensuite expliqué que son rôle a été grandement réfléchi par Ryan Reynolds et Shawn Levy, dans le but d’en faire un antagoniste différent des autres productions Marvel :

« Ryan et Shawn ont lancé cette idée, avec laquelle j’étais entièrement d’accord : on veut que cette méchante ne soit pas une méchante au sens où tu l’attends. On veut que tu sois tellement attaché à elle, tellement charmé par elle, et juste au moment où tu penses qu’elle a peut-être totalement lu ton âme et que vous allez être les meilleurs amis du monde, tu es déjà mort. »

C’est vrai qu’elle a l’air sympa, j’en ferai bien une pote…

En plus d’être un possible énorme succès, le premier film classé R du MCU et le sauveur de Marvel, Deadpool & Wolverine va-t-il également nous présenter un antagoniste véritablement différent des autres méchants de la franchise ? L’avenir nous le dira, le long-métrage de Shawn Levy devant arriver chez nous le 24 juillet prochain.