« Ça aurait fait de moi une star de cinéma » : David Schwimmer a refusé un rôle dans ce célèbre film

L’une des stars de Friends, David Schwimmer (Ross Geller), a refusé ce rôle iconique dans un célèbre film. Mais il y a une bonne raison à cela.

Il y a des rôles au cinéma comme à la télévision qui vous collent à la peau, et David Schwimmer (comme tout le reste du casting de Friends) peut en témoigner. Même si l’acteur s’est un peu fait remarquer en 2019 pour son apparition dans The Laundromat de Steven Soderbergh, l’interprète de Ross Geller ne tourne presque plus. Pourtant, sa carrière aurait pu être totalement différente, et cela ne tenait qu’à une seule opportunité qui ne s’est plus représentée ensuite.

Les copains d’abord

David Chouineur

David Schwimmer était l’invité du podcast Origins with Cush Jumbo, durant lequel il est revenu sur la fois où il a refusé le rôle de Will Smith dans Men In Black :

C’était une décision brutale. Je venais de terminer le tournage de The Pallbearer, mon premier film avec Gwyneth Paltrow, et les attentes étaient élevées, mais elles ne se sont pas concrétisées. C’était un peu un flop, et le studio Miramax voulait me faire signer un contrat de trois films à un prix fixe, et j’ai dit que je le ferais si je réalisais mon premier film. Après des mois de négociations, [les frères Weinstein] ont finalement établi que je jouerais dans trois autres films pour eux, mais que je pourrais diriger toute ma troupe de théâtre dans le premier film.

Ses débuts de réalisateur ont commencé avec un projet de rêve :

« Nous avions trouvé un scénario incroyable et nous avions commencé à le développer. On avait lancé la préproduction. Tous mes meilleurs amis au monde, membres de ma troupe de théâtre, ont quitté leur emploi pour pouvoir jouer dans ce film pendant l’été, dont le tournage devait durer six semaines à Chicago. »

« Je n’accepterai pas ta proposition, Hollywood »

Malheureusement, c’était sans compter sur l’offre du rôle principal de Men in Black qui allait tomber au même moment :

« Nous étions en préproduction, nous avions embauché toute l’équipe, tout allait comme sur des roulettes, et c’est à ce moment-là qu’on m’a proposé Men in Black. C’était un conflit d’emploi du temps. Ma pause estivale du tournage de Friends était de quatre mois. J’avais une fenêtre de quatre mois et Men in Black devait être tourné exactement au moment où je devais réaliser ce film avec ma troupe. Et bien sûr, c’était une opportunité incroyable. […] Mais ça aurait mis un terme à ma troupe de théâtre et mon amitié avec toutes ces personnes. »

En somme, David Schwimmer est resté sourd aux sirènes du grand écran au nom de ses amis et de sa troupe de théâtre. Un geste à l’image de son personnage de Friends.

« Ecoutez, je sais bien que […] [Men in Black] aurait fait de moi une star de cinéma. Quand on voit le succès du film et de cette franchise, c’est évident que ma carrière aurait pris un autre tournant“. […] Il faut suivre son instinct. Il faut suivre son coeur. »

Le film de tous les sacrifices s’intitulait Dix ans plus tard et était initialement censé sortir au cinéma en 1997. À la place, il fut diffusé directement sur ABC en tant que téléfilm en 1998. Moralité : ne jamais faire confiance à Harvey Weinstein.