« Plus sombre que Creed » : le spin-off sur Drago avec Dolph Lungren n’est pas mort

Annoncé en 2021, le spin-off de Creed dédié à Drago n’est pas abandonné selon l’un de ses acteurs.

Dolph Lundgren avait évoqué le spin-off consacré à Ivan Drago dès 2021, pendant la tournée promotionnelle de Sylvester Stallone pour présenter le Director’s Cut de Rocky IV. L’acteur et réalisateur suédois avait alors expliqué qu’un spin-off consacré à Ivan Drago était en gestation, et qu’il serait impliqué dans la création de celui-ci, simplement intitulé Drago. Le personnage d’Ivan Drago était apparu pour la première fois dans Rocky IV en tant que Némésis de Rocky, responsable de la mort de son ami et néanmoins rival Apollo Creed.

Ivan Drago était revenu à la vie dans Creed 2, où il venait provoquer Adonis Creed, le fils d’Apollo sur son propre territoire, à Philadelphie, afin qu’il combatte son fils Viktor Drago (Florian Munteanu). L’occasion pour Adonis de venger son père, et pour Ivan de prendre sa revanche sur le poulain de Rocky Balboa. Mais il faut avouer que le retour d’Ivan Drago fut décevant, et que l’idée d’un spin-off qui lui serait consacré permettrait de redorer son blason. Alors qu’on pensait le projet mort et enterré, Florian Munteanu a rallumé la flamme de l’espoir.

Florian Munteanu s’est confié au micro de ScreenRant et s’est montré très confiant dans l’avenir de ce spin-off. Bien que le public ait été laissé sans nouvelles depuis presque trois ans, l’acteur a expliqué que le projet avait bien avancé, et que Dolph Lundgren et lui-même sont pleinement impliqués dans sa concrétisation :

« C’est moi qui suis le plus enthousiaste. Cela fait maintenant deux ans que nous travaillons sur ce projet. Je peux dire en toute confiance que nous sommes dans une très bonne position en ce moment. Je pense que Dolph et moi sommes très heureux de notre situation actuelle. C’est juste que beaucoup de gens doivent prendre des décisions et nous devons trouver un compromis. »

L’acteur qui a incarné Viktor Drago n’a pas donné de plus amples précisions sur ce qu’il appelle « compromis », s’il s’agit de compromis créatif, de solutions à trouver concernant d’éventuelles difficultés de production ou autre.

Dolph Lundgren et Florian Munteanu ont souhaité trouver un nouveau ton pour le spin-off Drago. Au vu des origines sociales et géopolitiques des père et fils Drago, le spin-off se devait être plus sombre que ce qu’a proposé Creed. Une nécessité selon Munteanu pour ne pas trahir l’essence même de ces personnages.

« Le ton de ce film doit être sensiblement plus sombre que ce que nous avons vu dans Creed, simplement parce que ces personnages viennent d’un monde différent, d’un environnement différent, d’une éducation différente. Nous voulons donc rester fidèles à ce que sont les personnages, garder l’essence de ce qu’ils sont. Mais nous sommes dans une très bonne position. J’espère que l’année prochaine, nous en saurons plus sur ce qui va se passer. »

Le film Drago devrait avoir pour sujet principal la quête de rédemption d’Ivan Drago, et ses relations tumultueuses avec son fils Viktor. Pour le moment, aucune fenêtre de sortie n’a été définie pour le spin-off Drago. Florian Munteanu a toutefois précisé qu’il pensait que le film pourrait débuter son tournage dans le courant de l’année 2025.

Il ne s’agit pas du seul spin-off de l’univers Creed en gestation. Selon Variety, l’univers de Creed pourrait se décliner en plusieurs séries, dont une série animée, et une série en live-action. Quant à Creed 4, il serait en cours d’écriture, et pourrait mettre en scène l’ascension d’Amara, la fille d’Adonis Creed dans le monde de la boxe.