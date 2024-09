Coppola dit quel est le meilleur film de sa fille Sofia (et c’est pas Lost in Translation)

Le meilleur film de Sofia Coppola ? Lost in Translation, diriez-vous. Mais papa Coppola en préfère un autre.

Megalopolis vient enfin de sortir en salles et s’impose déjà comme l’un des films les plus importants et débattus de l’année. En effet, le retour d’un maître du cinéma comme Francis Ford Coppola, absent depuis Tetro en 2009 et Twixt en 2011, est un événement. C’est d’autant plus vrai lorsque c’est avec une œuvre autofinancée et monumentale comme Megalopolis, qui divise la critique depuis sa présentation à Cannes (idem dans l’équipe Ecran Large).



Cela étant dit, le retour de Coppola est l’occasion rêvée pour tous les journalistes de parler cinéma avec l’un des plus grands metteurs en scène américains. Et lorsqu’on lui a parlé de la carrière de sa fille Sofia Coppola, il a expliqué quel était son film préféré, parmi Virgin Suicides, Lost in Translation, Somewhere ou encore Marie-Antoinette.

Quand papa Coppola préfère un autre film à toi

COPPOLA JUGE COPPOLA

Francis Ford Coppola était l’invité du Vidéo Club de Kombini. Et au milieu d’anecdotes fascinantes sur sa rencontre avec Abel Gance, Jean Renoir, Akira Kurosawa et Orson Welles, ainsi que ses déboires comme scénariste au début de sa carrière, Coppola s’est arrêté sur un film en particulier : Somewhere de Sofia Coppola.

Le père de la réalisatrice a ainsi expliqué que c’était, à ses yeux, son meilleur film :

« Je pense que ma fille, Sofia, a créé toute une œuvre, et la plupart de ses films sont super. Mais celui-ci est d’une certaine manière mon préféré, c’est très inhabituel. Je pense qu’il restera avec le temps comme un film magistral. Somewhere avec la jeune Elle Fanning. C’est un film magnifique. »

Merci Francis

SOMEWHERE OVER THE RAINBOW

Somewhere est sorti en 2010 et raconte l’histoire d’un acteur hollywoodien à succès (Stephen Dorf) qui essaie de se rapprocher de sa fille Cléo (Elle Fanning). Le film est en partie inspiré de la vie de la réalisatrice qui a vécu son enfance entre les voyages à l’étranger et les hôtels de luxe en compagnie de son père.



Ce film a sa place au centre de la filmographie de Sofia Coppola car il met en scène, au même titre que Lost in Translation et Marie-Antoinette, des personnages prisonniers dans leur cage dorée, cherchant à échapper à leur solitude et à l’ennui de leur vie.

Grandir à Hollywood

Somewhere avait remporté le Lion d’or à Venise 2010.

Pour rappel, Megalopolis est à l’affiche depuis le 25 septembre 2024, et vous pourrez retrouver l’intégralité du video club de Coppola sur la chaîne Youtube Kombini.