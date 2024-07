Conclave : premières images pour le thriller sur la mort du Pape et ses sombres secrets

Nouveau film d’Edward Berger, réalisateur de À l’Ouest, rien de nouveau, Conclave a livré ses premières images.

C’est auréolé de l’Oscar du meilleur film international 2023 pour À l’Ouest, rien de nouveau qu’Edward Berger a lancé la production de Conclave, un thriller inspiré d’un roman éponyme de Robert Harris, publié en 2016. L’auteur américain a déjà pignon sur rue au cinéma puisqu’il a été récompensé aux European Film Awards en tant que meilleur scénariste pour The Ghost Writer et J’Accuse.

Aux côtés de Ralph Fiennes qui tiendra le rôle-titre du Cardinal Lomeli dans Conclave, Edward Berger a réuni une sélection d’acteurs triés sur le volet : Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini, Sergio Castellito (À corps perdus), Lucian Msamati (L’Art du Mensonge)… Au cours d’une interview pour Vanity Fair, Edward Berger est revenu sur ses influences pour son film et a dévoilé les premières images de son thriller.

Conclave : in nomine Domini

Conclave s’attachera à raconter comment, après la mort du Pape, le Cardinal Lomeli (Ralph Fiennes), va devoir organiser et superviser les votes des Cardinaux pour l’élection d’un nouveau Pape. Lomeli qui se trouvera pris entre le marteau et l’enclume, car alors que la pression monte pour choisir un successeur, les enjeux politiques de ce vote se dévoilent. Parallèlement, Lomeli découvre un secret que cachait le défunt, qui pourrait secouer les fondements mêmes du Vatican.

Edward Berger a profité d’un entretien accordé à Vanity Fair le 16 juillet 2024 pour divulguer des images inédites de son thriller politico-religieux.

Des décors somptueux

Vu ses premières images et en toute logique avec le livre d’Harris, Conclave devrait nous plonger dans un huis clos aux limites du thriller psychologique et à l’esthétique léchée. À l’évocation du grand écart stylistique que représente le passage du film de guerre à un polar bien moins imposant, Edward Berger a expliqué qu’il souhaitait passer à quelque chose de plus intime :

« Nous sommes dans des pièces très étroites, nous sommes dans la Chapelle Sixtine, nous sommes derrière des portes fermées, mais au bon moment, il y a toujours la possibilité d’une bouffée d’air frais pour ouvrir l’image. »

Le réalisateur a également confié avoir beaucoup regardé Le Parrain et notamment s’être inspiré de Mise à mort du cerf sacré de Yórgos Lánthimos où l’ensemble est filmé « de manière très simple, tout en donnant l’impression d’être très différent« . Conclave sortira dans les salles de cinéma américaines le 8 novembre et le 4 décembre 2024 en France.