« J’étais complètement largué » : Hugh Grant explique comment Cloud Atlas a sauvé sa carrière

Hugh Grant a révélé comment l’immense Cloud Atlas des sœurs Wachowski a relancé sa carrière alors qu’elle patinait, selon lui.

Un étonnant changement de braquet attend Hugh Grant avec son rôle inattendu de tueur taré dans Heretic, de Scott Beck et Bryan Woods (le gros nanar 65 – la Terre d’avant). Si Heretic prouve une fois encore que A24 est absolument partout sur la scène internationale, Hugh Grant entend, quant à lui, montrer qu’à 63 ans, il a encore un tigre dans le moteur. Il aura donc la charge de devenir le malaisant M. Reed, et de porter sur ses épaules et sur ses lunettes typées 80’s à la Dahmer ce film d’horreur.

Et si Scott Beck et Bryan Woods ont pensé à Hugh Grant pour ce rôle de personnage sadique, c’est après avoir vu la prestation de l’acteur dans l’un des films qui a connu l’une des plus tristes destinées au cinéma. Non, on ne parle du prequel de Charlie et la Chocolaterie puisque Hugh Grant a détesté tourner dans Wonka, mais bel et bien de l’immense Cloud Atlas des sœurs Wachowski.

« Comment ça ma carrière patine ? »

La Cartographie des Nuages

Au cours d’une longue interview avec Vanity Fair, Hugh Grant est revenu sur plusieurs moments clés de sa carrière, avant d’aborder le cas Heretic et le prochain film Bridget Jones. L’acteur est revenu sur ses débuts et sur la façon dont il s’est trouvé quelque peu catalogué dans le rôle du beau gosse anglais idéalement taillé pour les comédies romantiques. La faute à son pentateuque personnel : Quatre Mariages et un Enterrement, Raisons et Sentiments, Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually et Le Journal de Bridget Jones.

Mais il y a un film qui a changé le regard de Beck et Woods sur Hugh Grant : Cloud Atlas (2012) des sœurs Wachowski, dans lequel Grant tient pas moins de six rôles.

Matez cette cravate de BG

L’acteur a expliqué à Vanity Fair que lorsqu’il a signé pour ce film, il était « largué« .

« J’étais complètement largué. Les Wachowskis m’ont offert quelques petits rôles dans Cloud Atlas, et pour être honnête, on me l’a probablement proposé uniquement parce que certains de leurs distributeurs internationaux avaient dit : « Nous avons besoin de personnages plus reconnaissables ». Mettez quelqu’un de reconnaissable là-dedans. Elles se seraient dit : « Oh, nous ne voulons pas vraiment de Hugh Grant, mais nous lui donnerons quelques petits rôles ». Elles le nieront, mais je pense que c’est en partie ce qui s’est passé. »

Hugh Grand Front

Sauvegarde dans le Cloud Atlas

Malgré ses a priori vis-à-vis du film, il a accepté à une condition : incarner le rôle de l’époux de Ben Whishaw. A posteriori de son expérience auprès des Wachowski, Hugh Grant a déclaré que Cloud Atlas a été une véritable fontaine de Jouvence pour lui. Il a même remis en question sa carrière dans la rom-com, en se souvenant que ce qu’il aimait par-dessus tout, c’était simplement jouer la comédie :

« Je me suis dit : « Oh oui, j’ai bien aimé jouer ces personnages – en fait, j’aimais presque jouer la comédie ». J’ai commencé par faire des voix ridicules, des personnages bizarres, à faire rire les gens à l’université, puis à faire ce spectacle comique à Londres. Je jouais des personnages. Puis, par le plus grand des hasards, peut-être à cause de mon physique, je me suis retrouvé dans la peau de héros romantique. Tout s’est bien passé, mais ce n’est pas ce que je pense être le mieux, en partie parce que c’est moins amusant. »

Un rôle de composition

Après sa performance dans Cloud Atlas, à partir de 2012, les rôles ont changé pour Grant : film d’espionnage avec Code UNCLE, de gangster avec The Gentlemen, et des prestations inattendues dans Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs et Wonka. Ce fut la même chose pour ses apparitions dans les séries télé The Undoing et The Regime, dans lesquelles Grant a montré l’étendue de son panel de comédien.

Hugh Grant sera de retour sur grand écran le 4 décembre prochain dans Heretic, le film d’horreur de Scott Beck et Bryan Woods, dans lequel il jouera « un personnage brillamment compliqué et dérangé« . Un vrai virage.