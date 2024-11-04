Cliffhanger : Stallone quitte le reboot, mais son remplaçant a déjà été trouvé du côté de James Bond

Le reboot du film d’alpinisme Cliffhanger se fera sans Sylvester Stallone, mais avec un autre acteur culte passé par la saga James Bond.

Sorti en 1993, Cliffhanger a sauvé la carrière de Stallone (plus ou moins en tout cas). Empêtré depuis le début des années 90 dans une accumulation de films de seconde zone après le navet Cobra, Over the Top, Haute sécurité, le doux-amer Tango et Cash ou encore Arrête ou ma mère va tirer !, Sly a connu une renaissance grâce à ce thriller de haute-montagne mené de main de maitre par Renny Harlin. Avec 255 millions de dollars récoltés au box-office mondial (pour un budget de 70) et une énorme carrière dans les vidéoclubs, Cliffhanger est devenu l’un des titres les plus marquants de la carrière de Stallone.

Rien d’étonnant donc à ce qu’un projet de développement de la franchise ait été évoqué dans les couloirs d’Hollywood. Depuis 2008, on entend parler d’une suite à Cliffhanger. Un temps, on a même parlé d’un remake de Cliffhanger avec une femme, mais en 2023, il a bien été confirmé que Stallone reprendrait son rôle dans une suite. Sauf qu’un énième revirement vient d’avoir lieu : Sylvester Stallone a quitté le film, et il sera remplacé par un ancien James Bond.

L’information a été révélée par Variety : exit Sylvester Stallone, qui avait donné ses traits à Gabe Walker, le meilleur alpiniste d’Hollywood (tant pis pour Tom Cruise dans Mission Impossible 2). C’est désormais Pierce Brosnan qui aura la charge du rôle principal de ce nouveau Cliffhanger, sous les traits de Ray Cooper, un guide de montagne chevronné. Le départ de Stallone a confirmé que le film sera un reboot de la franchise, et non plus une suite.

Aux côtés de Pierce Brosnan, on retrouvera Lily James qui interprètera Naomi, la fille de Ray Cooper, une alpiniste qui lutte avec un sérieux syndrome de stress post-traumatique. Le film changera également de cadre, puisque l’action ne se déroulera plus dans le Colorado, mais dans le massif des Dolomites en Italie, comme le confirme le synopsis officiel du film.

« Dans ce reboot de Cliffhanger, l’alpiniste chevronné Ray Cooper (Pierce Brosnan) et sa fille Sydney tiennent un chalet de montagne dans les Dolomites. Lors d’un week-end en compagnie du fils d’un milliardaire, ils sont la cible d’une bande de kidnappeurs. Naomi (Lily James), la fille aînée de Ray, toujours hantée par un accident d’escalade, assiste à l’attaque et s’échappe. Pour sauver sa famille, elle doit affronter ses peurs et lutter pour sa survie dans les Dolomites italiennes. »

Avec le départ de Sylvester Stallone, ce nouveau Cliffhanger a aussi changé de réalisateur. Ric Roman Vaugh (Greenland) a ainsi été remplacé par Jaume Collet-Serra (Instinct de survie, Non-stop et prochainement Carry-On sur Netflix). Au micro de Variety, le cinéaste s’est exprimé quant à sa vision du film et a salué le travail de Lily James :

« Il était impératif pour nous de tourner notre film dans les Dolomites à l’aide de caméras grand format afin de montrer la portée et l’ampleur de l’histoire que nous racontons. Nous allons offrir au public une expérience cinématographique haut de gamme, véritablement palpitante et viscérale. Lily, en particulier, s’est surpassée pour ce rôle, en s’entraînant réellement et en apprenant à grimper. Son dévouement nous a permis de réaliser des prises de vue incroyables que nous n’aurions pas pu faire autrement, et toute l’équipe est époustouflée par son engagement. »

Outre Lily James et Pierce Brosnan, on retrouvera à l’affiche Nell Tiger Free (Servant), Franz Rogowski (Passages) et un trio de français : Assaad Bouab (Dix pour cent), Suzy Bemba (L’Opéra) et Bruno Gouery (Emily in Paris). Actuellement en tournage en Autriche, ce remake/reboot de Cliffhanger devrait arriver dans les salles de cinéma en 2025.