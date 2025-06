Christopher Nolan ajoute encore une actrice oscarisée au casting de son film post-Oppenheimer

Si vous pensiez qu’Oppenheimer avait un casting prestigieux, attendez de contempler celui du prochain film de Christopher Nolan.

C’est peu de dire que la production du prochain film de Christopher Nolan est scrutée avec attention. Le cinéaste américano-britannique a accompli un véritable exploit en 2023, lorsqu’il a frôlé le milliard de dollars de recettes et a remporté l’Oscar du meilleur film avec un biopic classé R de trois heures, Oppenheimer. Toujours sous la bannière d’Universal, pour laquelle il avait quitté Warner, l’empereur d’Hollywood a donc probablement carte blanche pour son mystérieux nouveau projet. Mais comme toujours, le secret est (presque) total.

Une seule composante est révélée par la presse : le casting, dévoilé goutte à goutte. Mais quelles gouttes ! Sans surprise, être l’un des réalisateurs les plus puissants de l’industrie attire les vedettes par grappes. Et le dernier ajout à la liste le prouve une fois de plus.

Christopher Nolan, Charlize Theron et les autres

The Hollywood Reporter a révélé que Charlize Theron sera à l’affiche du long-métrage. Elle rejoint donc Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o et Anne Hathaway, tous annoncés les mois précédents. Selon des sources du magazine, Damon, Holland, Hathaway et Pattinson auront les rôles principaux, tandis que Nyong’o et Zendaya auront des rôles plus secondaires. Nolan quant à lui, s’occupe du scénario, en plus de la réalisation.

L’importance de Charlize Theron est inconnue, mais on se doute que le metteur en scène ne va pas proposer à une comédienne de sa trempe de faire de la figuration (même si Oppenheimer a prouvé que les acteurs et actrices étaient prêts à jouer un petit rôle pour le Britannique). Difficile de résumer sa carrière très dense, qui a vraiment explosé avec l’Oscar de la meilleure actrice remporté pour Monster, où elle s’est complètement métamorphosée.

Charlize Theron dans Atomic Blonde, un autre film d’action

Elle a joué dans beaucoup de productions différentes avant d’entamer un virage vers l’action et le cinéma à gros budget, dont l’acmé est probablement le personnage de Furiosa dans Mad Max : Fury Road. Désormais productrice, elle alterne projets indépendants et blockbusters.

Il n’y a donc rien de bien étonnant à la voir collaborer avec Nolan, conciliant une stature d’auteur et le cinéma à grand spectacle. C’est à peu près tout ce que l’on sait sur ce film même dépourvu de titre, outre plusieurs théories toutes différentes les unes des autres, allant du thriller futuriste au film d’horreur d’époque. À une exception près néanmoins : la date de sortie, d’ores et déjà fixée au 17 juillet 2026 aux États-Unis. D’ici à ce que des éléments de synopsis nous parviennent, le réalisateur aura peut-être fini de siphonner Sunset Boulevard.