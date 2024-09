Caddo Lake : un teaser anxiogène pour le thriller d’épouvante produit par Shyamalan

Un premier teaser mystérieux et angoissant a été dévoilé pour Caddo Lake, le thriller d’épouvante produit par Shyamalan pour HBO Max.

Si Shyamalan-réalisateur a sorti cet été son nouveau film Trap, thriller qui s’inspire d’une histoire vraie complètement dingue, mais Shyamalan-producteur est aussi très productif pour d’autres projets que ses propres films. Via sa société de production Blinding Edge Pictures, Shyamalan a par exemple produit le thriller Devil de John Erick Dowdle (dont il était également le scénariste). Plus récemment, il a également soutenu sa fille, Ishana Night Shyamalan, en produisant son premier long-métrage, Les Guetteurs.

Et même si, vu les retours critiques des deux films en question, on ne peut pas dire que les productions Shyamalan (en dehors de ses films à lui), soient particulièrement réussies, on est tout de même curieux de découvrir Caddo Lake alias Caddo en français. Ce film réalisé par le duo Celine Held–Logan George et mené par Dylan O’Brien s’est dévoilé dans un premier teaser intrigant et effrayant.

A lire aussi Trap : critique du piège à cons de Shyamalan

Dans le lac Caddo, personne ne vous entend crier

Voici donc un premier teaser pour Caddo Lake où une petite fille de huit ans Anna, disparaît mystérieusement, une connexion va vite s’établir avec une série de meurtres et de disparitions anciennes et finir de briser une famille. Le teaser semble promettre un récit de serial killer avec une possible incursion dans le fantastique. En tout cas, le film jouera sûrement avec son décor, une quasi-jungle, pour étouffer ses personnages.

Parmi eux, celui de Dylan O’Brien (qui a explosé avec la saga Le Labyrinthe) est au centre de l’équation dans ce trailer, tout comme le personnage incarnée par Eliza Scanlen (déjà passée chez Shyamalan avec Old). Toutefois, le teaser ne dévoile quasiment rien sur le rôle de chaque personnage par rapport à l’enquête. Les images d’une famille heureuse et d’apparence banale contrastent avec l’atmosphère anxiogène du teaser, notamment provoquée par les cris hors-champ et une musique angoissante.

Réaction du spectateur lambda devant Trap

Pour les amateurs de films d’horreur et policier, ce teaser est assez intrigant et le mystère lac Caddo s’éclaircira probablement bientôt puisque le film sortira le 10 octobre sur HBO Max aux États-Unis. En France, en revanche, le film n’a pour le moment aucune date de sortie au cinéma ou directement sur HBO Max. Et pour les fans de Dylan O’Brien, l’acteur sera présent dans le phénomène Saturday Night de Jason Reitman dès le 11 octobre aux États-Unis (mais sans date officielle en France, non plus).