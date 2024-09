Caddo Lake : une bande-annonce tendue pour le thriller d’épouvante produit par Shyamalan

Une première bande-annonce paranormale vient de tomber pour Caddo Lake, le thriller d’épouvante produit par Shyamalan pour Max.

Si Shyamalan-réalisateur a sorti cet été son nouveau film Trap, thriller qui s’inspire d’une histoire vraie complètement dingue, et succès au box-office (au vu de son budget compris entre 30 et 40 millions de dollars), Shyamalan-producteur est aussi très actif. Via sa société Blinding Edge Pictures, il avait par exemple produit le thriller Devil de John Erick Dowdle. Plus récemment, il a également soutenu sa fille, Ishana Night Shyamalan, en produisant son premier film, Les Guetteurs.

Son prochain projet à ce poste est Caddo Lake, film prévu pour Max. Une bande-annonce lorgnant du côté du fantastique et mettant toujours en valeur Dylan O’Brien a été dévoilée.

Les Dents du Lac

« Une petite fille de huit ans, Anna, disparaît mystérieusement. Une connexion va vite s’établir avec une série de meurtres et de disparitions anciennes sur le lac Caddo et finir de briser une famille. » Après un teaser qui semblait promettre un récit de serial killer, la bande-annonce accentue plutôt le côté fantastique : sons étranges et cris comme de l’au-delà (entendus uniquement par Dylan O’Brien et Eliza Scanlen), sorte de dôme, tremblements et saignements incontrôlés, présence inexpliquée de loups au lac, disparitions, etc. Dylan O’Brien semble rongé par la culpabilité concernant l’accident qui a tué sa mère, auquel il a assisté.

Celine Held et Logan George, qui ont mis en scène Caddo Lake, sont des réalisateurs américains encore au début de leur carrière, mais dont les premiers essais ont été prometteurs. Held et George, après leurs courts-métrages Mouse et Lockdown, passés par Sundance, ont été nommés pour la Palme du court métrage et l’Oscar du meilleur court métrage avec Caroline, qui se déroulait au Texas. Held et George sont ensuite passés au long avec Topside, film éprouvant et d’une précision documentaire sur la précarité d’une mère et de sa fille à New York, récompensé à la Biennale.

Intrigant, décidément

On reste curieux du projet, et notamment du possible côté social sur l’Amérique profonde. Sortie le 10 octobre sur Max aux Etats-Unis, aucune date toujours pour la France, où la plateforme est désormais accessible.